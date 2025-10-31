Черная пятница 2025: украинцы все меньше доверяют скидкам — почему так (инфографика) Сегодня 10:04 — Личные финансы

Черная пятница 2025: украинцы все меньше доверяют скидкам — почему так (инфографика)

Украинцы все более скептически относятся к Черной пятнице. Опрос показал, что 83% не планировали делать покупки во время акции.

Сейчас значительная часть украинцев находится в уязвимом финансовом положении: 19% экономят на еде, 17% покрывают только базовые нужды.

Агентство диджитал-маркетинга Inweb проанализировало намерения потребителей, тенденции покупок и популярные категории товаров во время больших скидок.

Недоверие к скидкам: 64% респондентов заявили, что никогда не покупают в этот день, потому что считают скидки ненастоящими.

Еще 19% решили отказаться от каких-либо покупок в 2024 году, тогда как только 4% планировали потратить больше, чем в 2023 году.

Эксперты Inweb исследовали статистические данные о намерениях потребителей, тенденциях покупок и показали тренды 2025 года.

Тренды 2025 года

Потребители становятся более осторожными и избирательными.

Украинцы готовы тратить деньги, но только при условии, что видят реальную выгоду. Это объясняется нестабильными потребительскими настроениями, которые колебались в течение 2024−2025 годов.

Доверие к скидкам важно.

В 2024 году 83% не планировали покупок на BF; 64% объяснили это недоверием к скидкам. Покупатели ожидают не менее 30% дисконта, чтобы считать предложение выгодным.

Средний чек и рассрочка растут.

В 2024 году средний чек вырос на 23% в гривне (≈12% в $); люди инвестировали в дорогие категории (ноутбуки, зарядные станции, смартфоны). Количество покупок частями достигло рекорда, что подтверждает готовность брать более дорогие товары в рассрочку.

Онлайн и мобайл усиливаются.

В праздничный сезон впервые большинство транзакций произошло со смартфонов (54,5%). На BF-2023 66,4% покупок были онлайн; в 2024 году в США трафик и покупки распределились почти поровну между онлайном и офлайном, но BF остается пиковым днем ​​онлайн-шопинга.

Ранний старт поиска.

Более 60% покупателей ищут скидки с октября — конкуренция за внимание начинается заранее.

Молодежью движет премиальность и импульсивность.

Gen Z и миллениалы чаще выбирают более дорогие бренды (до 34% и 30% соответственно) и чаще покупают спонтанно (до 31%). Они активнее ищут идеи в соцсетях (76% Gen Z) и используют/планируют использовать ИИ для шопинга (до 15% у молодежи и миллениалов; глобально 13% уже пользовались, еще 25% планируют).

Как изменилось поведение за год

В течение года с сентября 2024 по июль 2025 украинцы демонстрировали нестабильные, но показательные колебания в настроениях.

Индекс потребительских настроений колебался в диапазоне от 68,8 в октябре 2024 года до 84,3 в марте 2025 года. То есть покупатели постоянно взвешивают собственные возможности и риски, и их готовность тратить сильно зависит от разных факторов.

Осенью 2024 года потребительские настроения были низкими. Большинство украинцев откладывали большие покупки и ожидали ухудшения ситуации. Только в декабре индекс немного подрос до 71,1 п., но настроения оставались пессимистическими.

В начале года произошло заметное улучшение. В январе индекс поднялся до 75,6 п., в феврале — 76,3 п., а в марте достиг пика в 84,3 п. Это связано с лучшими оценками собственного материального положения и краткосрочных экономических перспектив.

Несмотря на это, в июле вырос показатель готовности к большим покупкам: люди ищут выгодные моменты для расходов, но остаются настороженными.

Что это означает для Черной пятницы 2025:

Покупатели будут тратить выборочно. Украинцы готовы покупать крупные товары, но только если у них есть реальный запрос на продукт или услугу.

Реальные скидки критически важны. Люди ищут экономию, особенно на фоне девальвационных ожиданий.

Маркетинг должен работать на доверие. Поскольку экономические ожидания колеблются, бренд должен показывать стабильность и надежность, чтобы потребитель легче принимал решение потратить деньги.

Финансовая грамотность и платежеспособность украинцев

Значительная часть украинцев сейчас находится в уязвимом финансовом положении:

19% вынуждены экономить на питании,

еще 17% могут покрывать только базовые потребности, но для одежды или обуви приходится откладывать или одалживать.

Женщины демонстрируют худшую финансовую устойчивость, чем мужчины: 22% экономят на еде против 16% среди мужчин, а накапливать на большие покупки могут только 12% женщин (против 23% мужчин).

Для бизнеса это сигнал делать упор на доступных сегментах товаров, рассрочке и небольших, но частых предложениях.

Изменение среднего чека

Черная пятница 2024 года в Украине показала рост среднего чека и переход покупателей к более дорогим товарам. По данным Rozetka, средний чек увеличился на 40% по сравнению со средним по году.

В лидерах продаж оказались виски, мобильные телефоны, ноутбуки и павербанки. Похожий тренд отметили и другие сети: в «Фокстроте» средний чек составил около 9000 грн, а в АЛЛО он вырос на 35% по отношению к середине ноября, хотя остался на уровне прошлого года — около 5000 грн.

Самые большие заказы на Rozetka демонстрируют, как покупатели используют акционный период для масштабных инвестиций в технику:

800 000 грн за 15 зарядных станций;

505 000 грн за три компьютера, системный блок и газонокосилку;

500 000 грн за 23 ноутбука.

