Черная пятница 2025: украинцы все меньше доверяют скидкам — почему так (инфографика)
Украинцы все более скептически относятся к Черной пятнице. Опрос показал, что 83% не планировали делать покупки во время акции.
Сейчас значительная часть украинцев находится в уязвимом финансовом положении: 19% экономят на еде, 17% покрывают только базовые нужды.
Агентство диджитал-маркетинга Inweb проанализировало намерения потребителей, тенденции покупок и популярные категории товаров во время больших скидок.
Недоверие к скидкам: 64% респондентов заявили, что никогда не покупают в этот день, потому что считают скидки ненастоящими.
Еще 19% решили отказаться от каких-либо покупок в 2024 году, тогда как только 4% планировали потратить больше, чем в 2023 году.
Эксперты Inweb исследовали статистические данные о намерениях потребителей, тенденциях покупок и показали тренды 2025 года.
Тренды 2025 года
Потребители становятся более осторожными и избирательными.
Украинцы готовы тратить деньги, но только при условии, что видят реальную выгоду. Это объясняется нестабильными потребительскими настроениями, которые колебались в течение 2024−2025 годов.
Доверие к скидкам важно.
В 2024 году 83% не планировали покупок на BF; 64% объяснили это недоверием к скидкам. Покупатели ожидают не менее 30% дисконта, чтобы считать предложение выгодным.
Средний чек и рассрочка растут.
В 2024 году средний чек вырос на 23% в гривне (≈12% в $); люди инвестировали в дорогие категории (ноутбуки, зарядные станции, смартфоны). Количество покупок частями достигло рекорда, что подтверждает готовность брать более дорогие товары в рассрочку.
Онлайн и мобайл усиливаются.
В праздничный сезон впервые большинство транзакций произошло со смартфонов (54,5%). На BF-2023 66,4% покупок были онлайн; в 2024 году в США трафик и покупки распределились почти поровну между онлайном и офлайном, но BF остается пиковым днем онлайн-шопинга.
Ранний старт поиска.
Более 60% покупателей ищут скидки с октября — конкуренция за внимание начинается заранее.
Молодежью движет премиальность и импульсивность.
Gen Z и миллениалы чаще выбирают более дорогие бренды (до 34% и 30% соответственно) и чаще покупают спонтанно (до 31%). Они активнее ищут идеи в соцсетях (76% Gen Z) и используют/планируют использовать ИИ для шопинга (до 15% у молодежи и миллениалов; глобально 13% уже пользовались, еще 25% планируют).
Как изменилось поведение за год
В течение года с сентября 2024 по июль 2025 украинцы демонстрировали нестабильные, но показательные колебания в настроениях.
Индекс потребительских настроений колебался в диапазоне от 68,8 в октябре 2024 года до 84,3 в марте 2025 года. То есть покупатели постоянно взвешивают собственные возможности и риски, и их готовность тратить сильно зависит от разных факторов.
Осенью 2024 года потребительские настроения были низкими. Большинство украинцев откладывали большие покупки и ожидали ухудшения ситуации. Только в декабре индекс немного подрос до 71,1 п., но настроения оставались пессимистическими.
В начале года произошло заметное улучшение. В январе индекс поднялся до 75,6 п., в феврале — 76,3 п., а в марте достиг пика в 84,3 п. Это связано с лучшими оценками собственного материального положения и краткосрочных экономических перспектив.
Несмотря на это, в июле вырос показатель готовности к большим покупкам: люди ищут выгодные моменты для расходов, но остаются настороженными.
Что это означает для Черной пятницы 2025:
- Покупатели будут тратить выборочно. Украинцы готовы покупать крупные товары, но только если у них есть реальный запрос на продукт или услугу.
- Реальные скидки критически важны. Люди ищут экономию, особенно на фоне девальвационных ожиданий.
- Маркетинг должен работать на доверие. Поскольку экономические ожидания колеблются, бренд должен показывать стабильность и надежность, чтобы потребитель легче принимал решение потратить деньги.
Финансовая грамотность и платежеспособность украинцев
Значительная часть украинцев сейчас находится в уязвимом финансовом положении:
- 19% вынуждены экономить на питании,
- еще 17% могут покрывать только базовые потребности, но для одежды или обуви приходится откладывать или одалживать.
Женщины демонстрируют худшую финансовую устойчивость, чем мужчины: 22% экономят на еде против 16% среди мужчин, а накапливать на большие покупки могут только 12% женщин (против 23% мужчин).
Для бизнеса это сигнал делать упор на доступных сегментах товаров, рассрочке и небольших, но частых предложениях.
Изменение среднего чека
Черная пятница 2024 года в Украине показала рост среднего чека и переход покупателей к более дорогим товарам. По данным Rozetka, средний чек увеличился на 40% по сравнению со средним по году.
В лидерах продаж оказались виски, мобильные телефоны, ноутбуки и павербанки. Похожий тренд отметили и другие сети: в «Фокстроте» средний чек составил около 9000 грн, а в АЛЛО он вырос на 35% по отношению к середине ноября, хотя остался на уровне прошлого года — около 5000 грн.
Самые большие заказы на Rozetka демонстрируют, как покупатели используют акционный период для масштабных инвестиций в технику:
- 800 000 грн за 15 зарядных станций;
- 505 000 грн за три компьютера, системный блок и газонокосилку;
- 500 000 грн за 23 ноутбука.
Поделиться новостью
Также по теме
Черная пятница 2025: украинцы все меньше доверяют скидкам — почему так (инфографика)
В Германии повышают почасовую ставку минимальной зарплаты
Кабмин уточнил, кто получит компенсацию за отпуск погибшего военнослужащего
Субсидии для ВПЛ — кто имеет право и как оформить
ГПСУ не подтверждает данные Польши о массовых выездах мужчин 18−22 лет
Украинские беженцы за границей: кто еще может уехать, а кто вернется (прогноз)