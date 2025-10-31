0 800 307 555
«Продленные» загранпаспорта больше не будут действовать: что меняется с 29 октября

Личные финансы
«Продленные» загранпаспорта больше не будут действовать: что меняется с 29 октября
С 29 октября в Украине меняются правила оформления загранпаспортов. Правительство Украины утвердило изменения в постановление, которое в феврале 2022 года ввело временный порядок продления срока действия загранпаспортов и внесения в них сведений о детях. Теперь эти нормы прекращают действие.
Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.
Постановление было принято на пятый день после начала полномасштабного вторжения, когда из-за повреждения системы оформления паспортов в Украине стало невозможно выдавать новые документы. В качестве временной меры государство разрешило продлевать срок действия действующих загранпаспортов и вносить в них данные о детях.
После возобновления работы паспортной системы посольства и консульства Украины снова начали оформлять новые паспорта. Впоследствии такую ​​возможность получили и граждане за границей в филиалах ГП «Документ».

Почему отменяют временный порядок

В большинстве стран мира признают только биометрические паспорта сроком до 10 лет. Поэтому путешествия с «продленными» паспортами или с внесенными сведениями о детях часто создают проблемы при пересечении границы. Поэтому Украина возвращается к международным стандартам оформления паспортов.

Основные изменения

  • срок действия загранпаспорта: для лиц в возрасте от 16 лет — максимум 10 лет; для детей до 16 лет — максимум 4 года;
  • каждый гражданин должен иметь свой паспорт;
  • можно иметь два загранпаспорта.

Что делать владельцам «продленных» паспортов

Если срок действия загранпаспорта истекает, следует обратиться:
  • в посольство или консульство Украины за границей;
  • или в филиал ГП «Документ», ЦПАУ или подразделение миграционной службы в Украине, чтобы оформить новый биометрический паспорт.
Если вы за границей и вас не выпускаете из ЕС в Украину с «продленным» паспортом или с данными о детях, обратитесь в ближайшее посольство или консульство Украины, где можно оформить удостоверение личности на возвращение в Украину (так называемый «белый паспорт»). Документ выдается в день обращения. Для детей до 16 лет бесплатно для взрослых по тарифу консульского сбора.
Если вы в Украине и вас не пускают в страну ЕС с «продолженным» паспортом, следует обратиться в любое отделение ГП «Документ», ЦНАП или миграционную службу, чтобы получить новый загранпаспорт.
Авиаперевозчики руководствуются требованиями Международной организации гражданской авиации (ICAO) и принимают только паспорта сроком до 10 лет. Поэтому владельцев «продленных» документов могут не допустить на рейс, например, из США или Канады в страны Шенгенской зоны.
Напомним, Верховная Рада приняла проект постановления № 13369, согласно которому все записи в паспорте гражданина Украины в виде паспортной книжечки осуществляются только на государственном языке.
Алена Листунова
