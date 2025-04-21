В каких странах можно сделать загранпаспорт Украины — Finance.ua

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В каких странах можно сделать загранпаспорт Украины

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В каких странах можно сделать загранпаспорт Украины
В каких странах можно сделать загранпаспорт Украины
После начала полномасштабной войны миллионы украинцев были вынуждены покинуть свою страну в поисках безопасности. Понятно, что среди приоритетных вопросов за границей — оформление документов, в частности, загранпаспорта. В каких странах можно сделать загранпаспорт Украины и куда обращаться для оформления — рассказал портал visitukraine.today.

Куда обращаться для оформления загранпаспорта за границей?

Если вы находитесь за границей и вам необходимо оформить или обновить загранпаспорт Украины, это можно сделать двумя основными способами:
  • Через дипломатическое учреждение Украины
Во многих странах мира работают посольства и консульства Украины, где граждане могут подать заявление на изготовление нового паспорта. Обычно в консульствах предоставляется полный спектр консульских услуг. Предварительная запись обязательна, а сроки ожидания могут быть разными — от нескольких недель до нескольких месяцев. На сайте Министерства иностранных дел Украины можно найти подробную информацию о дипломатических учреждениях Украины в разных странах мира.
  • Через центры обслуживания граждан Паспортный сервис ГП «Документ»
В некоторых странах работают центры государственного предприятия «Документ», предоставляющие услуги по оформлению загранпаспортов украинцам за рубежом. Они работают в формате ЦПАУ, предоставляя более быстрое обслуживание в комфортных условиях. Также можно выбрать срочное оформление документа (при наличии такой услуги).

Оформление загранпаспорта через ГП «Документ»

В настоящее время филиалы Паспортного сервиса ГП «Документ» можно найти в следующих странах:
Испания
— г. Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2;
— г. Валенсия, Av. de Pius XII, 2, local 117, Campanar;
— г. Барселона, Av. del Segle XXI, 6, 08840 Viladecans.
Италия
— г. Милан, Via Eugenio Curiel, 25, Rozzano.
Германия
— г. Берлин, Am Treptower Park 14;
— г. Кельн, Händelstraße 25−29;
— г. Мюнхен, Heinrich-Wieland-Straße 5.
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Польша
— г. Краков, Pawia 5, 31−154 Краков;
— г. Гданьск, Aleja Grunwaldzka, 415;
— г. Вроцлав, plac Grunwaldzki 22, 50−363;
— г. Варшава, Al. Jerozolimskie, 179.
Словакия
— г. Братислава, Mlynské nivy 5A.
Чехия
— м. Прага, Michelská, 1552/58.
По материалам:
visitukraine.today
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