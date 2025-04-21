В каких странах можно сделать загранпаспорт Украины — Finance.ua

В каких странах можно сделать загранпаспорт Украины Сегодня 11:25

В каких странах можно сделать загранпаспорт Украины

После начала полномасштабной войны миллионы украинцев были вынуждены покинуть свою страну в поисках безопасности. Понятно, что среди приоритетных вопросов за границей — оформление документов, в частности, загранпаспорта. В каких странах можно сделать загранпаспорт Украины и куда обращаться для оформления — рассказал портал visitukraine.today

Куда обращаться для оформления загранпаспорта за границей?

Если вы находитесь за границей и вам необходимо оформить или обновить загранпаспорт Украины, это можно сделать двумя основными способами:

Через дипломатическое учреждение Украины

Во многих странах мира работают посольства и консульства Украины, где граждане могут подать заявление на изготовление нового паспорта. Обычно в консульствах предоставляется полный спектр консульских услуг. Предварительная запись обязательна, а сроки ожидания могут быть разными — от нескольких недель до нескольких месяцев. На сайте Министерства иностранных дел Украины можно найти подробную информацию о дипломатических учреждениях Украины в разных странах мира.

Через центры обслуживания граждан Паспортный сервис ГП «Документ»

В некоторых странах работают центры государственного предприятия «Документ», предоставляющие услуги по оформлению загранпаспортов украинцам за рубежом. Они работают в формате ЦПАУ, предоставляя более быстрое обслуживание в комфортных условиях. Также можно выбрать срочное оформление документа (при наличии такой услуги).

Оформление загранпаспорта через ГП «Документ»

В настоящее время филиалы Паспортного сервиса ГП «Документ» можно найти в следующих странах:

● Испания

● Италия

● Германия

● Польша

● Словакия

● Чехия

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