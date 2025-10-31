Хорошо ли вы управляете деньгами? Проверьте себя (тест)
Современный мир очень быстро меняется: новые технологии, финансовые инструменты, безналичные сервисы и цифровые валюты заставляют пользователей быть гибкими. Понимать, как работают деньги.
Сегодня стартовало уже второе Всеукраинское тестирование по финансовой грамотности от Национального банка Украины, которое позволяет каждому украинцу проверить свои знания в сфере финансов.
Проходите тест онлайн на сайте «Гаразд» с 31 октября по 7 ноября 2025 года. 20 вопросов помогут оценить уровень финансовой осведомленности, а результаты сопровождаются персональными советами по ее улучшению.
Станьте финансово уверенными — проверьте свои знания уже сегодня!
ПРОЙТИ ТЕСТИРОВАНИЕ
