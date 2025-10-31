В Германии повышают почасовую ставку минимальной зарплаты Сегодня 09:13 — Личные финансы

В Германии повышают почасовую ставку минимальной зарплаты

В Германии принято важное решение о повышении минимальной заработной платы.

Федеральное правительство Германии официально утвердило повышение минимальной заработной платы. Об этом пишет tagesschau.de . Документ предусматривает рост выплат в два этапа — до 14,60 евро в час. Первый этап вступит в силу уже с января следующего года, второй — через год. Это решение приведет к значительному увеличению расходов работодателей на оплату труда, которые составят миллиарды евро.

Новые размеры минимальной зарплаты в ФРГ

Согласно решению:

с 1 января 2026 года минимальная почасовая оплата труда вырастет до 13,90 евро,

труда вырастет до 13,90 евро, а с 2027 года — до 14,60 евро.

Напомним, минимальная заработная плата была введена в Германии в 2015 году — тогда она составляла 8,50 евро. В 2022 году правительственная коалиция социал-демократов, «Зеленых» и ВДП приняла решение поднять ее до 12 евро, а с 2024 года она составляет 12,82 евро в час.

Кого касается повышение

По данным Федерального статистического управления, новые изменения могут относиться к 6,6 миллиона работников, среди которых преимущественно женщины и работники восточных земель Германии.

Работающие полный рабочий день и получающие минимальную оплату с января 2025 года смогут рассчитывать на примерно 190 евро дополнительно в месяц (до вычета налогов).

В то же время правительство оценивает, что для работодателей это будет означать дополнительные расходы на оплату труда около 2,2 млрд евро в 2025 году и до 3,4 млрд евро в 2027-м.

Министр труда Бербель Бас назвала это решение «важным шагом к большей справедливости и признанию труда тех, кто ежедневно обеспечивает стабильную работу страны». По ее словам, минимальная заработная плата является «историей успеха для миллионов трудолюбивых людей».

Бас подчеркнула, что двухэтапное повышение позволит работникам получить ощутимо большее вознаграждение, а работодателям — постепенно адаптироваться к росту расходов.

Социал-демократическая партия (СДПГ) ранее выступала за более существенное повышение — до 15 евро с 2025 года, и в коалиционном соглашении отмечалось, что такого уровня можно достичь к 2026 году.

Утвержденное решение базируется на рекомендациях Комиссии по вопросам минимальной заработной платы, в состав которой входят представители профсоюзов и работодателей. Эта комиссия пересматривает уровень минимальной зарплаты раз в два года, учитывая экономическую ситуацию и уровень инфляции.

