Нелегальная работа в Германии: за что можно получить штраф до 50 тысяч евро Сегодня 08:29 — Мир

Нелегальная работа в Германии: за что можно получить штраф до 50 тысяч евро

Германия строго контролирует рынок труда и налагает большие штрафы на лиц, работающих нелегально.

Специалисты VisitUkraine рассказали, что такое нелегальное трудоустройство, как проверить свой статус и избежать штрафов.

Что такое нелегальная занятость

Нелегальный труд (Schwarzarbeit) — это трудоустройство без регистрации в органах социального страхования и налоговой инспекции. Отсутствие регистрации означает, что работодатель не платит за вас налоги и взносы на социальное страхование.

Также нелегальной считается работа без разрешения на пребывание в стране и на работу. Чтобы работать на законных основаниях, в вашем удостоверении о защите (Fiktionsbescheinigung) должна стоять отметка Erwerbstätigkeit erlaubt. Ее должны поставить при выдаче документа, однако если нет, обратитесь в отдел Управления по делам иностранцев (BAMF).

Вести предпринимательскую деятельность, не зарегистрировавшись и не уведомив соответствующие учреждения, запрещено.

Добавим, что платить своим работникам зарплату ниже минимальной также является нарушением законодательства. С 1 января 2025 года сумма «минималки» составляет 12.82 евро в час.

Ответственность за нелегальное трудоустройство в Германии

Часто украинцы соглашаются на неофициальное трудоустройство. Ведь это может стать скорым решением проблемы поиска работы. В то же время работодатели принимают нелегальных рабочих, чтобы избежать уплаты налогов и социальных взносов. Поэтому наказание за нелегальную работу будет нести не только работник, но и работодатель.

Работодателя могут заключить в тюрьму на срок от 5 лет, а работника заставят заплатить штраф, если он работает без соответствующего разрешения.

Читайте также: Сколько зарабатывают украинцы в Европе

После обвинения в нелегальном трудоустройстве вашу вину будут оценивать. В результате вас ждет решение — совершили вы административное правонарушение или преступление.

Совет: самостоятельно проверьте, работаете ли легально. Незнание вашего статуса, как и незнание локального законодательства, не освобождает от ответственности.

Эксперты советуют обратить внимание на такие факторы, свидетельствующие, что вас официально не оформили:

работодатель не просит предоставить необходимые документы: номер социального страхования (Sozialversicherungsnummer), налоговый номер (Steuernummer) и свидетельство о медицинском страховании (Krankenversicherungsnachweis);

вы получаете зарплату наличными, ведь в Германии обычно перечисляют выплату на банковский счет.

Административное наказание

В случае наступления административной ответственности вы получите штраф в размере до 50 000 евро.

Наложить штраф могут, если лицо:

не зарегистрирует бизнес;

не внесет компанию в ремесленный реестр;

предоставит необходимые документы позже дедлайна или вообще их не предоставит.

Читайте также Каким доходом нужно располагать, чтобы купить жилье в Германии

Уголовное наказание

Соответствующие органы могут принять решение, согласно которому предпринимателя признают виновным в совершении преступления. Тогда лицу грозит либо штраф, либо арест.

Приведем пример, когда правонарушения признают преступлением:

трудоустраивать персонал и не платить за них взносы в фонд социального страхования;

нанимать иностранцев без необходимых разрешений и документов;

создавать для иностранцев условия труда хуже, чем для граждан Германии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.