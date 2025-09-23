Нелегальная работа в Германии: за что можно получить штраф до 50 тысяч евро
Германия строго контролирует рынок труда и налагает большие штрафы на лиц, работающих нелегально.
Специалисты VisitUkraine рассказали, что такое нелегальное трудоустройство, как проверить свой статус и избежать штрафов.
Что такое нелегальная занятость
Нелегальный труд (Schwarzarbeit) — это трудоустройство без регистрации в органах социального страхования и налоговой инспекции. Отсутствие регистрации означает, что работодатель не платит за вас налоги и взносы на социальное страхование.
Также нелегальной считается работа без разрешения на пребывание в стране и на работу. Чтобы работать на законных основаниях, в вашем удостоверении о защите (Fiktionsbescheinigung) должна стоять отметка Erwerbstätigkeit erlaubt. Ее должны поставить при выдаче документа, однако если нет, обратитесь в отдел Управления по делам иностранцев (BAMF).
Вести предпринимательскую деятельность, не зарегистрировавшись и не уведомив соответствующие учреждения, запрещено.
Добавим, что платить своим работникам зарплату ниже минимальной также является нарушением законодательства. С 1 января 2025 года сумма «минималки» составляет 12.82 евро в час.
Ответственность за нелегальное трудоустройство в Германии
Часто украинцы соглашаются на неофициальное трудоустройство. Ведь это может стать скорым решением проблемы поиска работы. В то же время работодатели принимают нелегальных рабочих, чтобы избежать уплаты налогов и социальных взносов. Поэтому наказание за нелегальную работу будет нести не только работник, но и работодатель.
Работодателя могут заключить в тюрьму на срок от 5 лет, а работника заставят заплатить штраф, если он работает без соответствующего разрешения.
После обвинения в нелегальном трудоустройстве вашу вину будут оценивать. В результате вас ждет решение — совершили вы административное правонарушение или преступление.
Совет: самостоятельно проверьте, работаете ли легально. Незнание вашего статуса, как и незнание локального законодательства, не освобождает от ответственности.
Эксперты советуют обратить внимание на такие факторы, свидетельствующие, что вас официально не оформили:
- работодатель не просит предоставить необходимые документы: номер социального страхования (Sozialversicherungsnummer), налоговый номер (Steuernummer) и свидетельство о медицинском страховании (Krankenversicherungsnachweis);
- вы получаете зарплату наличными, ведь в Германии обычно перечисляют выплату на банковский счет.
Административное наказание
В случае наступления административной ответственности вы получите штраф в размере до 50 000 евро.
Наложить штраф могут, если лицо:
- не зарегистрирует бизнес;
- не внесет компанию в ремесленный реестр;
- предоставит необходимые документы позже дедлайна или вообще их не предоставит.
Уголовное наказание
Соответствующие органы могут принять решение, согласно которому предпринимателя признают виновным в совершении преступления. Тогда лицу грозит либо штраф, либо арест.
Приведем пример, когда правонарушения признают преступлением:
- трудоустраивать персонал и не платить за них взносы в фонд социального страхования;
- нанимать иностранцев без необходимых разрешений и документов;
- создавать для иностранцев условия труда хуже, чем для граждан Германии.
