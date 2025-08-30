Каким доходом нужно располагать, чтобы купить жилье в Германии — Finance.ua

Каким доходом нужно располагать, чтобы купить жилье в Германии Сегодня 16:16 — Недвижимость

Каким доходом нужно располагать, чтобы купить жилье в Германии

Германия считается страной арендаторов. По состоянию на 2024 год более половины немцев (52,8%) проживали в арендованном жилье.

Об этом пишет Аusnews со ссылкой на данные Федерального статистического управления.

Читайте также Как купить жилье в Германии: условия ипотеки и какие расходы

В 2022—2024 годах стоимость жилья несколько снижалась, однако в 2025 году цены снова пошли вверх.

Средние цены на жилье:

по Германии — 4161 евро за кв.м. До конца года прогнозируют подорожание еще на 3,5%;

Мюнхен — 8476 евро за кв.м.;

Берлин — 5451 за кв.м.;

в селах — от 1000 до 2000 евро за кв. м.

В небольших городах цены доступнее. К примеру, в Вуппертале квадратный метр в среднем стоит 2416 евро. Похожие цены также в городах Дуйсбург и Бохум.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы купить дом

Чтобы купить дом за миллион евро, паре нужно иметь около 150 тыс. евро сбережений и доход примерно 13 тыс. евро в месяц на двоих.

Читайте также Сколько в Германии украинцев трудоустроено

В то же время семья с доходом несколько выше среднего может позволить себе дом за 500 тыс. евро.

По расчетам Das Finanzen, для этого необходим валовой доход около 8204 евро в месяц, то есть примерно 4100 евро на человека.

Какую ипотеку могут позволить себе немцы

Финансовое правило в Германии простое: ежемесячный платеж по ипотеке не должен превышать 40% чистого дохода (netto) или примерно 30% зарплаты до вычета налогов (brutto).

Банки соблюдают эту норму и редко одобряют кредиты, если клиент не вписывается в пределы.

При доходе 2000 евро можно рассчитывать на кредит с выплатой около 630 евро в месяц. Это примерно соответствует ипотеке на сумму 139 тыс. евро.

Читайте также Германия планирует сократить выплаты для новоприбывших украинских беженцев — детали законопроекта

При зарплате в 3000 евро (netto) банки готовы выдать кредит до 270 тыс. евро.



Напомним, по данным Госстата, во втором квартале 2025 года цены на жилье в Украине выросли почти на 15% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года.

Согласно данным ЛУН, Львов сохраняет первое место по средней цене квадратного метра на первичном рынке — 58,4 тыс. грн (+5% за полгода).

На втором месте — Киев с показателем 53,9 тыс. грн за «квадрат», а третье место занимает Ужгород (45,4 тыс. грн/кв.м).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.