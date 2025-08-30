Каким доходом нужно располагать, чтобы купить жилье в Германии — Finance.ua
Каким доходом нужно располагать, чтобы купить жилье в Германии

Недвижимость
Германия считается страной арендаторов. По состоянию на 2024 год более половины немцев (52,8%) проживали в арендованном жилье.
Об этом пишет Аusnews со ссылкой на данные Федерального статистического управления.
В 2022—2024 годах стоимость жилья несколько снижалась, однако в 2025 году цены снова пошли вверх.
Средние цены на жилье:
  • по Германии — 4161 евро за кв.м. До конца года прогнозируют подорожание еще на 3,5%;
  • Мюнхен — 8476 евро за кв.м.;
  • Берлин — 5451 за кв.м.;
  • в селах — от 1000 до 2000 евро за кв. м.
В небольших городах цены доступнее. К примеру, в Вуппертале квадратный метр в среднем стоит 2416 евро. Похожие цены также в городах Дуйсбург и Бохум.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы купить дом

Чтобы купить дом за миллион евро, паре нужно иметь около 150 тыс. евро сбережений и доход примерно 13 тыс. евро в месяц на двоих.
В то же время семья с доходом несколько выше среднего может позволить себе дом за 500 тыс. евро.
По расчетам Das Finanzen, для этого необходим валовой доход около 8204 евро в месяц, то есть примерно 4100 евро на человека.

Какую ипотеку могут позволить себе немцы

Финансовое правило в Германии простое: ежемесячный платеж по ипотеке не должен превышать 40% чистого дохода (netto) или примерно 30% зарплаты до вычета налогов (brutto).
Банки соблюдают эту норму и редко одобряют кредиты, если клиент не вписывается в пределы.
При доходе 2000 евро можно рассчитывать на кредит с выплатой около 630 евро в месяц. Это примерно соответствует ипотеке на сумму 139 тыс. евро.
При зарплате в 3000 евро (netto) банки готовы выдать кредит до 270 тыс. евро.
Напомним, по данным Госстата, во втором квартале 2025 года цены на жилье в Украине выросли почти на 15% по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года.
Согласно данным ЛУН, Львов сохраняет первое место по средней цене квадратного метра на первичном рынке — 58,4 тыс. грн (+5% за полгода).
На втором месте — Киев с показателем 53,9 тыс. грн за «квадрат», а третье место занимает Ужгород (45,4 тыс. грн/кв.м).

Читайте также: Варианты покупки жилья за рубежом: первый взнос или нулевой заем

По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
