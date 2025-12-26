ТОП-5 «красных флагов» в договорах аренды земли Сегодня 19:00 — Недвижимость

ТОП-5 «красных флагов» в договорах аренды земли

Договор аренды земли подписывают не на год и не на два — часто речь идет о 7, 10 или даже несколько десятках лет. Именно поэтому любая неточность или невыгодное условие со временем может обернуться серьезной проблемой.

Чтобы не потерять контроль над своим участком, перед подписанием следует обратить внимание на ключевые «красные флаги», сигнализирующие о потенциальных рисках. Со ссылкой на компанию « Чтобы не потерять контроль над своим участком, перед подписанием следует обратить внимание на ключевые «красные флаги», сигнализирующие о потенциальных рисках. Со ссылкой на компанию « Земельный фонд Украины » рассказываем, что может указывать на тревожные звоночки.

1. Нечеткие условия расторжения договора

Тревожный сигнал — когда договор позволяет арендатору расторгнуть его в одностороннем порядке, но не дает такого же права арендодателю.

В договоре должно быть четко прописано, как именно его можно расторгнуть:

за какой срок нужно предупредить другую сторону,

предусмотрены ли штрафы,

есть ли право на расторжение в случае неуплаты арендной платы.

Без этих условий собственник рискует остаться привязанным к аренде без реальной возможности выйти из нее.

2. Автоматическое продление договора

Часто владельцы рассчитывают, что по истечении срока земля вернется к ним. Но в договоре может быть прописана автоматическая пролонгация — на тот же срок и на тех же условиях.

В чем риск? Можно просто пропустить дату окончания договора, тогда как арендатор не напомнит о ней намеренно. В результате участок снова сдается в аренду еще на несколько лет — и на невыгодных условиях.

Лучшее решение — преимущественное право на заключение нового договора вместо автоматического продления.

3. Фиксированная арендная плата без индексации

Если в договоре указана конкретная сумма арендной платы в гривнах без индексации или привязки к нормативной денежной оценке земли, это серьезный минус.

Почему это проблема? Через несколько лет такая сумма может потерять реальную стоимость из-за инфляции. Поэтому в договоре обязательно должен быть механизм пересмотра арендной платы.

4. Право на застройку или изменение назначения земли

Важно проверить, не разрешает ли договор арендатору возводить капитальные сооружения или изменять целевое назначение участка.

В чем опасность? После строительства склада, ангара или другого сооружения арендатор может получить преимущественное право на землю под этим зданием. На практике это один из самых распространенных механизмов «тихого» рейдерства.

5. Договор действует даже после смерти владельца

Отдельного внимания требуют пункты, где указано, что в случае смерти арендодателя договор не прекращается, а наследники автоматически обязаны его выполнять.

Почему это рискованно? Такая формулировка фактически лишает наследников возможности пересмотреть условия договора или вернуть землю в собственное использование после вступления в наследство.

