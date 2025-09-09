Как будет расти цена на сельскохозяйственную землю для населения — прогнозы экспертов Сегодня 14:00 — Личные финансы

До конца 2025 года прогнозируется тенденция к снижению цен на земельные участки в долларовом эквиваленте от 805−810 долл./га до 724−725 долл./га, стабилизация количества сделок на уровне 8,5−9,5 тыс. единиц ежемесячно, а объема земель — в пределах 19−24 тыс.

Такая информация очень важна для тех граждан, кто хочет купить землю — нужно немного подождать, очень скоро участки могут упасть в цене. А для желающих продать: надо или спешить сейчас, или уже отложить этот процесс на более позднее время.

Но интересное мнение finance.ua, опровергающее прогнозы эксперта-ученого, высказала проектный менеджер Всеукраинской Ассоциации объединенных территориальных общин Ольга Будейчук, которая отметила, что в ближайшие полгода цена на земельные участки по всей Украине, кроме прифронтовых и рискованных регионов, в среднем вырастет на 500 долларов за 1 га.

То есть, судя по такой логике, тот, кто сейчас купит, например, 5 га сельхозземли где-то на Полтавщине и захочет ее продать поближе к весне 2026 года, «наварит» 2500 долларов. Прибыль, как видно, неплохая, но, прогнозы, как мы знаем, вещь не очень надежная, особенно в нашей стране, где идет война.

Также, по ее словам, самой дорогой в Украине и дальше будет оставаться земля сельхозназначения именно в западных областях, включая регионы, граничащие с Карпатскими горами: «Однако цены большими темпами будут расти и дальше. Это будет происходить в связи со значительным спросом на участки в этих регионах и продолжающейся релокацией бизнеса. Такой процесс наберет значительно большие обороты, чем в начале и в середине 2025 года».

