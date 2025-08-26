Как купить жилье в Германии: условия ипотеки и какие расходы — Finance.ua

Как купить жилье в Германии: условия ипотеки и какие расходы Сегодня 08:00 — Недвижимость

Как купить жилье в Германии: условия ипотеки и какие расходы

В Германии сейчас зарегистрировано почти 1,2 млн украинцев. Страна предлагает высокий уровень жизни, отличное здравоохранение и стабильную экономику — все это привлекательные черты для тех, кто рассматривает возможность переезда.

Экспаты могут свободно покупать недвижимость, а владение жильем может дополнять более широкие иммиграционные планы. Однако приобретение недвижимости в Германии не дает покупателю автоматически права на получение вида на жительство.

Несколько слов следует сказать о выгоде покупки недвижимости в Германии. Местное население только в 40% случаев имеет собственное жилье, остальные граждане его арендуют. Это означает, что на аренде собственной недвижимости в этой стране можно зарабатывать, такой вот вариант инвестиции.

Это подтверждается и статистикой, ведь около трети рынка первичной недвижимости в Германии принадлежит иностранным гражданам. А купить дом в Германии, квартиру или участок земли под строительство можно с оформлением ипотечного кредита. Также могут предоставляться кредиты для переселенцев, если вы относитесь к этой категории и хотите приобрести свои жилые метры.

Купить квартиру в ипотеке в Германии выгодно. Даже если учесть, что для иностранцев выделяются менее выгодные условия кредитования, чем для местных жителей, это все равно остается хорошим вариантом. Так, украинцы могут оформлять кредиты в Германии под покупку жилья на срок от 5 до 20 лет, с процентной годовой ставкой от 3,5 до 5%.

Условия ипотеки

Украинцы, получившие статус беженца или имеющие временное разрешение на проживание в Германии, имеют право обращаться за ипотечными ссудами. Банки оценивают финансовую состоятельность клиента, его кредитную историю и продолжительность легального пребывания в стране.

Основные условия:

Стабильный доход. Банки требуют подтверждения регулярного дохода, позволяющего покрывать выплаты по кредиту.

Кредитная история. Открытый счет в немецком банке и наличие регулярных транзакций может помочь создать позитивную кредитную историю.

Первоначальный взнов. Большинство банков требует от иностранцев взнос 20−50% от стоимости жилья.

Долгосрочный вид на жительство. Для получения крупных кредитов может потребоваться вид на постоянное проживание, но это зависит от каждого конкретного банка.

Для получения ипотеки украинцам обычно необходимо соблюдение следующих условий:

регулярный ежемесячный доход на уровне не менее 3 тыс. евро;

официальное трудоустройство в компании, зарегистрированной в Германии, с продолжительностью работы не менее трех месяцев;

разрешение на постоянное проживание в стране или гражданство ЕС;

отсутствие просроченных обязательств;

соответствие возрастному диапазону от 21 до 65 лет.

В то же время в стране существуют и льготные программы для приобретения недвижимости. Например, помощь могут получить семьи с несовершеннолетними детьми по программе Baukindergeld.

Поддержка оказывается семьям, которые купили квартиру или дом в Германии после 1 января 2018, проживают в нем, а ребенку или детям нет 18 лет.

После согласования заявки на каждого ребенка в семье государство выплачивает ежемесячно по 100 евро, а общая сумма пособия составляет 12 тысяч евро на одного ребенка.

Необходимые документы

Если вы готовы к сделке и выбрали наиболее подходящий вам немецкий банк, то остановимся на вопросе подготовки документов. Для оформления кредита вам понадобятся:

паспорт гражданина и загранпаспорт, а также их копии;

заполненная анкета Selbstauskunft и выписка из банка о наличии у вас необходимой суммы стартового взноса;

справка о доходах, включая выписку с места работы о сумме вашей заработной платы;

справка Schufa (ваша личная кредитная и финансовая истории);

декларация о доходах (налоговая декларация);

подробное описание объекта недвижимости, который вы приобретаете;

оценочная стоимость жилья.

Заключение ипотечного договора

Главным критерием для банковской структуры по выдаче вам ипотечного кредита является ваша способность погасить его на протяжении всего срока действия. Поэтому банк будет оценивать вас, на это может уйти до двух недель. Если вы получаете утвердительное решение и заключаете договор, то он должен иметь следующие пункты:

сумма кредитных средств и процентная ставка по ним;

условия погашения с суммами и графиком платежей;

порядок выплаты — временные рамки для платежей;

штрафы за нарушение условий — здесь важно изучить пункт о возможных штрафах за просроченные платежи, а также условия, возникающие в случае досрочного погашения;

условия страхования объекта недвижимости;

условия расторжения договора или истечения срока его действия по факту выплаты.

После подписания кредитного договора вы открываете счет в этом банке и получаете необходимую сумму за недвижимость.

Какие затраты вас ждут, если вы решили взять кредит на квартиру в Германии

Чтобы посчитать, сколько вам придется заплатить, если вы приобретаете жилую недвижимость в кредит в Германии, можно использовать калькулятор ипотеки. Такие инструменты есть в разных банках, с их помощью можно оценить основные расходы.

Кроме этого у вас обязательно будут дополнительные расходы, здесь подразумевается:

определение оценочной стоимости недвижимости — 1−2 тысячи евро;

расходы на оформление кредита — около 1% от общей суммы;

аудит объекта недвижимости — до 1,5% от стоимости жилья;

услуги агента по недвижимости, если он был — 4−6% от стоимости;

регистрационные расходы — около 1%;

нотариальные выплаты — до 2%;

налоги на недвижимость — 3−6% (зависит от региона, места, города).

Вместе с этим именно погашение кредитной задолженности в соответствии с порядком выплат осуществляется двумя суммами: тело кредита частями и сумма по процентной ставке.

