ру
Рынок недвижимости: как вырастут цены на первичке в 2026 году

В 2026 году на формирование цен на недвижимость будут влиять пять основных факторов: стоимость строительства, финансирование, безопасность и региональные риски, население и миграция и рынок аренды.
Об этом рассказала риелтор Марина Куць изданию Новости. Live.

Основные драйверы формирования цен

«Цены на жилье зависят от себестоимости строительных материалов, логистики и заработных плат. Потому что когда дорожают материалы, застройщики обычно перекладывают это на покупателя, что давит вверх цены на первичном рынке», — пояснила эксперт.
В то же время ипотечное кредитование по госпрограммам в настоящее время остается одним из ключевых источников спроса. А он, кстати, концентрируется в крупных городах, особенно в центральных и западных регионах, считает Марина Куц.
«В то же время высокий спрос на аренду, который мы наблюдаем в крупных городах, поддерживает спрос на покупку, особенно если люди рассматривают недвижимость как инвестицию», — добавила эксперт.

Прогнозы на 2026 год: будет «бум» или спад?

По словам Куць, если спрос на жилье будет повышаться, в частности, благодаря программам ипотеки и аренды, а затраты на строительство будут оставаться стабильными, первичный рынок жилья и дальше будет расти, но более медленными темпами, чем раньше.
В престижных районах или безопасных регионах цены будут продолжать расти, а в менее стабильных или рисковых районах темпы роста будут намного ниже.
«В общем, „бум недвижимости“ в классическом понимании вряд ли будет. Скорее, рынок ожидает стабильный, но осторожный рост», — добавила эксперт.
По ее словам, «бум» на недвижимость может произойти только в одном случае: если закончится война, и люди начнут возвращаться из-за границы.

Что будет с ценами на «первичке» в ключевых городах

В целом, по словам риелтора, удорожание первичной недвижимости может произойти до 15%-20% в течение 2026 года.
Прогноз по городам:
  • Киев — рост цен может быть от 5 до 20%. К столице традиционно высокий интерес. Однако высокая себестоимость и риски строительства могут сдерживать потенциальных покупателей, которые будут делать выбор в пользу пригорода.
  • Одесса — рост на 10−18%, особенно на однокомнатные квартиры.
  • Харьков — рост на 8−15% из-за большой потребности в новостройках.
  • Львов и западный регион — рост на 7−14% за квадратный метр из-за повышенного спроса.
  • Днепр — рост на 3−10% за квадратный метр.
По материалам:
Novyny.live
Payment systems