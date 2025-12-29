0 800 307 555
Какая цена аренды 1-комнатных квартир в Украине (инфографика)

Недвижимость
5
Как говорит инфографика ОLХ, почти во всех крупных городах Украины переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир.
Больше всего подорожала аренда в Одессе и Харькове.
За ноябрь стоимость аренды жилья выросла сразу на 25%, до 10 000 и 5 000 грн соответственно.
В 3 городах цены выросли на 15%:
  • Ивано-Франковск
  • Чернигов
  • Кропивницкий
В Ужгороде подорожание составило 12%. В Житомире — 11%.
В Виннице и Сумах цены выросли на 9%.
  • В Киеве — на 7%
  • Полтаве — 6%
  • Тернополе и Львове — 5%
  • Черновцах — 2%
Подешевел же съем таких квартир только в 2-х городах. Это:
  • Николаев — на 20%
  • Луцк — на 4%

Цены в регионах

Снять однокомнатную квартиру в Украине можно по цене от 3 500 до 18 933 грн.
Самая дорогая аренда:
  • в Ужгороде — 18 933 грн
  • Львове — средние 17 807 грн
  • Киеве — 16 000 грн
  • Ивано-Франковске — 14 725 грн
  • Луцке — 13 000 грн
Самая дешевая:
  • в Херсоне — 3 500 грн
  • Запорожье, Харьков — по 5 000 грн
  • Сумы — 6 000 грн
  • Чернигов — 6 500 грн
Недавно писали, что, несмотря на войну, цены на квартиры в столице растут как в сегменте покупки, так и в аренде, а спрос удерживается на относительно высоком уровне. По оценкам экспертов, в 2026 году эта тенденция сохранится: подорожание ожидается умеренное, без резких скачков, но стабильное.
По словам риелтора Александра Бойко, в 2026 году подорожает как первичный рынок, так и аренда. Рост цен он называет закономерным результатом нескольких ключевых факторов, накопившихся за годы войны.
В 2026 году в Киеве ожидается рост цен на первичном рынке на 8−15%. Это не будет резкое подорожание, но толкающие цены вверх факторы остаются актуальными.
Эксперт отмечает: снижение цен от застройщика — часто признак финансовых проблем компании, а не выгодное предложение.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
