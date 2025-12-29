Какая цена аренды 1-комнатных квартир в Украине (инфографика) Сегодня 15:00 — Недвижимость

Какая цена аренды 1-комнатных квартир в Украине (инфографика)

Как говорит инфографика ОLХ, почти во всех крупных городах Украины переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир.

Больше всего подорожала аренда в Одессе и Харькове.

За ноябрь стоимость аренды жилья выросла сразу на 25%, до 10 000 и 5 000 грн соответственно.

В 3 городах цены выросли на 15%:

Ивано-Франковск

Чернигов

Кропивницкий

В Ужгороде подорожание составило 12%. В Житомире — 11%.

В Виннице и Сумах цены выросли на 9%.

В Киеве — на 7%

Полтаве — 6%

Тернополе и Львове — 5%

Черновцах — 2%

Подешевел же съем таких квартир только в 2-х городах. Это:

Николаев — на 20%

Луцк — на 4%

Цены в регионах

Снять однокомнатную квартиру в Украине можно по цене от 3 500 до 18 933 грн.

Самая дорогая аренда:

в Ужгороде — 18 933 грн

Львове — средние 17 807 грн

Киеве — 16 000 грн

Ивано-Франковске — 14 725 грн

Луцке — 13 000 грн

Самая дешевая:

в Херсоне — 3 500 грн

Запорожье, Харьков — по 5 000 грн

Сумы — 6 000 грн

Чернигов — 6 500 грн

Недавно писали , что, несмотря на войну, цены на квартиры в столице растут как в сегменте покупки, так и в аренде, а спрос удерживается на относительно высоком уровне. По оценкам экспертов, в 2026 году эта тенденция сохранится: подорожание ожидается умеренное, без резких скачков, но стабильное.

По словам риелтора Александра Бойко, в 2026 году подорожает как первичный рынок, так и аренда. Рост цен он называет закономерным результатом нескольких ключевых факторов, накопившихся за годы войны.

В 2026 году в Киеве ожидается рост цен на первичном рынке на 8−15%. Это не будет резкое подорожание, но толкающие цены вверх факторы остаются актуальными.

Эксперт отмечает: снижение цен от застройщика — часто признак финансовых проблем компании, а не выгодное предложение.

