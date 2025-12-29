Какая цена аренды 1-комнатных квартир в Украине (инфографика)
Как говорит инфографика ОLХ, почти во всех крупных городах Украины переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир.
Больше всего подорожала аренда в Одессе и Харькове.
За ноябрь стоимость аренды жилья выросла сразу на 25%, до 10 000 и 5 000 грн соответственно.
В 3 городах цены выросли на 15%:
- Ивано-Франковск
- Чернигов
- Кропивницкий
В Ужгороде подорожание составило 12%. В Житомире — 11%.
В Виннице и Сумах цены выросли на 9%.
- В Киеве — на 7%
- Полтаве — 6%
- Тернополе и Львове — 5%
- Черновцах — 2%
Подешевел же съем таких квартир только в 2-х городах. Это:
- Николаев — на 20%
- Луцк — на 4%
Цены в регионах
Снять однокомнатную квартиру в Украине можно по цене от 3 500 до 18 933 грн.
Самая дорогая аренда:
- в Ужгороде — 18 933 грн
- Львове — средние 17 807 грн
- Киеве — 16 000 грн
- Ивано-Франковске — 14 725 грн
- Луцке — 13 000 грн
Самая дешевая:
- в Херсоне — 3 500 грн
- Запорожье, Харьков — по 5 000 грн
- Сумы — 6 000 грн
- Чернигов — 6 500 грн
Недавно писали, что, несмотря на войну, цены на квартиры в столице растут как в сегменте покупки, так и в аренде, а спрос удерживается на относительно высоком уровне. По оценкам экспертов, в 2026 году эта тенденция сохранится: подорожание ожидается умеренное, без резких скачков, но стабильное.
По словам риелтора Александра Бойко, в 2026 году подорожает как первичный рынок, так и аренда. Рост цен он называет закономерным результатом нескольких ключевых факторов, накопившихся за годы войны.
В 2026 году в Киеве ожидается рост цен на первичном рынке на 8−15%. Это не будет резкое подорожание, но толкающие цены вверх факторы остаются актуальными.
Эксперт отмечает: снижение цен от застройщика — часто признак финансовых проблем компании, а не выгодное предложение.
