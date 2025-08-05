Сколько в Германии украинцев трудоустроено — Finance.ua

Сколько в Германии украинцев трудоустроено Сегодня 17:23 — Личные финансы

Сколько в Германии украинцев трудоустроено

В начале 2025 года в ФРГ было трудоустроено 299 670 граждан Украины, из которых 174 080 — женщины и 125 590 — мужчины.

Количество трудоустроенных в Германии украинских граждан, пользующихся статусом защиты, превышает треть от общего количества.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Укринформу Федеральным агентством занятости Германии.

Сколько получает помощь

В то же время количество получателей социальной помощи Bürgergeld (получаемой только гражданами ФРГ и украинцами со статусом защиты) в возрасте от 15 до 65 лет (возраст трудоспособности) составило 497 210 человек: 317 250 женщин и 179 970 мужчин.

По состоянию на апрель 2025 года Bürgergeld получали 693 420 граждан Украины, среди которых 413 290 женщин и 280 120 мужчин. Это число включает не только трудоспособных, но и детей, молодежь и стариков. Среди мужчин-получателей помощи 150 660 — в возрасте 18−63 года.

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Уровень трудоустройства среди украинцев в Германии немного превышает 33% — это ниже, чем в соседних странах, также принявших значительное количество беженцев с конца февраля 2022 года.

50 493 евро (брутто), то есть в месяц это около 4 207,75 евро (для сравнения, в 2024-м показатель за год был 45 358 евро). Напомним, средняя годовая зарплата в Германии в начале 2025 года составила(брутто), то есть в месяц это около 4 207,75 евро (для сравнения, в 2024-м показатель за год был 45 358 евро).

В то же время, если принять во внимание Восточную и Западную часть Германии, то в последний уровень годовой зарплаты выше: 46 900 евро по сравнению с 39 250 евро в восточных землях.

Города с самыми высокими зарплатами в Германии:

Мюнхен — 58 000 евро в год;

Нюрнберг — 50 750 евро;

Аугсбург — 50 000 евро;

Гамбург — 52 000 евро;

Баден-Вюртемберг, Гессен — около 50 250 евро.

Справка Finance.ua:

В Федеральном агентстве занятости также сообщили, что средняя сумма выплат по программе Bürgergeld в марте 2025 года составила 882 евро.

Размер пособия зависит от возраста и семейного положения получателя. Одинокие взрослые и родители-одиночки получают 563 евро в месяц, супруги — по 506 евро на каждого, дети — от 357 до 471 евро в зависимости от возраста.

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