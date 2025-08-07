Германия планирует сократить выплаты для новоприбывших украинских беженцев — детали законопроекта Сегодня 17:17 — Личные финансы

Правительство Германии планирует сократить государственную финансовую поддержку для украинских беженцев, прибывших в страну после 1 апреля 2025 года.

Соответствующий законопроект , с которым ознакомилось агентство Reuters, предусматривает уменьшение пособия на примерно 100 евро в месяц для каждого новоприбывшего.

Если закон примут, украинцы, которые приедут в Германию после 1 апреля 2025 года, будут получать выплаты уже не по системе Bürgergeld, а по закону о помощи для искателей убежища (Asylbewerberleistungsgesetz). Этот вид помощи ниже по суммам.

По официальным данным, в Германии сейчас проживает около 1,25 миллиона беженцев из Украины. В период с 1 апреля по 30 июня 2025 года в страну впервые въехали около 21 тысячи украинцев.

Законопроект должен пройти одобрение в правительстве и верхней палате парламента. Ожидается, что он вступит в силу до конца года.

Напомним, ранее DW писало , что украинцам, обратившимся в Германии за получением временной защиты от войны после 1-го апреля 2025 года, будут платить меньше, чем прибывшим ранее. Вместо 563 евро на человека, как и безработным немцам, новоприбывшим украинцам будут платить 441 евро, что является прожиточным минимумом в Германии для просителей убежища со всего мира.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял , что правительство страны планирует ужесточить правила получения соцвыплат безработными. В частности, это касается помощи Bürgergeld, которая предназначена для тех, кто в поиске работы, людей с низкими доходами и беженцев, включая украинцев. Возможно также усиление контроля над расходами на жилье. К примеру, могут определить лимиты на арендную плату и проверять размер жилой площади.

