Местные бюджеты получили более 230 млн грн туристического сбора

Казна и Политика
Местные бюджеты получили более 230 млн грн туристического сбора
Местные бюджеты получили более 230 млн грн туристического сбора
За январь-сентябрь 2025 года поступления туристического сбора выросли на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Местные бюджеты получили 234,4 млн грн против 172,8 млн грн годом ранее.
Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы.

Регионы-лидеры по поступлениям

Больше всего туристического сбора поступило от:
  • Киева — 52,8 млн грн
  • Львовской области — 42,5 млн грн
  • Ивано-Франковской области — 32,5 млн грн
  • Закарпатья — 21,2 млн грн
Это регионы, традиционно остающиеся туристическими магнитами — как для внутренних путешествий, так и для гостей из-за границы.

Кто и как платит туристический сбор

Туристический сбор уплачивается гражданами Украины, иностранцами и лицами без гражданства перед временным проживанием в местах размещения.
Его удерживают налоговые агенты — то есть бизнесы, предоставляющие услуги проживания:
  • отели,
  • хостелы,
  • частные дома,
  • базы отдыха и т. д.
После этого сбор перечисляется в местный бюджет. Актуальный перечень налоговых агентов публикуется на сайтах местных советов.
Какая ставка

Ставку определяет местный совет. Она устанавливается за каждые сутки:
  • до 0,5% минимальной зарплаты — для граждан Украины;
  • до 5% минимальной зарплаты — для иностранцев.
По материалам:
Finance.ua
Налоги
