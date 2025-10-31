Местные бюджеты получили более 230 млн грн туристического сбора
За январь-сентябрь 2025 года поступления туристического сбора выросли на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Местные бюджеты получили 234,4 млн грн против 172,8 млн грн годом ранее.
Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы.
Регионы-лидеры по поступлениям
Больше всего туристического сбора поступило от:
- Киева — 52,8 млн грн
- Львовской области — 42,5 млн грн
- Ивано-Франковской области — 32,5 млн грн
- Закарпатья — 21,2 млн грн
Это регионы, традиционно остающиеся туристическими магнитами — как для внутренних путешествий, так и для гостей из-за границы.
Кто и как платит туристический сбор
Туристический сбор уплачивается гражданами Украины, иностранцами и лицами без гражданства перед временным проживанием в местах размещения.
Его удерживают налоговые агенты — то есть бизнесы, предоставляющие услуги проживания:
- отели,
- хостелы,
- частные дома,
- базы отдыха
и т. д.
После этого сбор перечисляется в местный бюджет. Актуальный перечень налоговых агентов публикуется на сайтах местных советов.
Какая ставка
Ставку определяет местный совет. Она устанавливается за каждые сутки:
- до 0,5% минимальной зарплаты — для граждан Украины;
- до 5% минимальной зарплаты — для иностранцев.
