Местные бюджеты получили более 230 млн грн туристического сбора

Местные бюджеты получили более 230 млн грн туристического сбора

За январь-сентябрь 2025 года поступления туристического сбора выросли на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Местные бюджеты получили 234,4 млн грн против 172,8 млн грн годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы.

Регионы-лидеры по поступлениям

Больше всего туристического сбора поступило от:

Киева — 52,8 млн грн

Львовской области — 42,5 млн грн

Ивано-Франковской области — 32,5 млн грн

Закарпатья — 21,2 млн грн

Это регионы, традиционно остающиеся туристическими магнитами — как для внутренних путешествий, так и для гостей из-за границы.

Кто и как платит туристический сбор

Туристический сбор уплачивается гражданами Украины, иностранцами и лицами без гражданства перед временным проживанием в местах размещения.

Его удерживают налоговые агенты — то есть бизнесы, предоставляющие услуги проживания:

отели,

хостелы,

частные дома,

базы отдыха и т. д.

После этого сбор перечисляется в местный бюджет. Актуальный перечень налоговых агентов публикуется на сайтах местных советов.

Какая ставка

Ставку определяет местный совет. Она устанавливается за каждые сутки:

до 0,5% минимальной зарплаты — для граждан Украины;

до 5% минимальной зарплаты — для иностранцев.

