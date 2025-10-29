Мошенники снова рассылают фейковые письма якобы от налоговой Сегодня 08:48

В последние дни по стране массово рассылают фейковые электронные письма «от имени» Государственной налоговой службы Украины.

Об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.

«Тема письма — уведомление о проведении „финансовой проверки по факту легализации средств“ относительно ​​определенной организации. Подчеркиваю! ГНС не имеет к этой рассылке никакого отношения, поэтому просим всех быть внимательными», — подчеркнула Карнаух.

Письма содержат вредоносное программное обеспечение. Открытие прикрепленного файла приводит к запуску вредоносного приложения, которое создает технические возможности для скрытого несанкционированного доступа к персональному компьютеру пользователя. Есть реальная опасность заражения персональных компьютеров вирусами.

Кроме того, сообщения рассылаются с электронных ящиков, никак не связанных с Государственной налоговой службой Украины.

Что делать

ГНС советует:

не открывать вложения в подозрительных электронных письмах;

соблюдать правила личной кибергигиены;

быть осторожными даже при получении сообщений от известных адресатов — злоумышленники могут подделать адрес отправителя;

по возможности проверять достоверность полученного письма, подтверждая факт его отправки отправителем.

