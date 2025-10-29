Wizz Air запустила третью волну программы All You Can Fly за €499: условия программы Сегодня 14:35 — Личные финансы

Венгерский лоукостер Wizz Air решил расширить программу All You Can Fly, позволяющую совершать неограниченное количество перелетов по всей сети авиакомпании.

Авиакомпания объявила о третьей волне продаж членства в программе All You Can Fly, которая стоит €499 в год. Участники могут совершать неограниченное количество путешествий по сети Wizz Air, оплачивая только €9,99 за бронирование.

На данный момент доступно 10 000 членств в 34 странах. С момента запуска программы средний участник совершил около девяти полетов в год.

Старший директор по коммерческим и операционным вопросам Wizz Air Майкл Делегант отметил, что компания стремится соединить низкую стоимость с высоким качеством сервиса: «Мы предлагаем возможность путешествовать по цене пары кроссовок. Наша цель — доказать, что доступные билеты могут сочетаться с качественным обслуживанием и надежностью».

Кроме того, Wizz Air продолжает активно развивать флот и уже в ноябре 2025 достигнет отметки 250 самолетов. Средний возраст воздушных судов составляет всего 4,6 года, что делает флот одним из самых молодых в Европе.

Также компания обновила справочный центр, ввела функцию My Journey и усовершенствовала чат-бот Amelia, чтобы пассажиры могли быстрее получать информацию о своих бронированиях.

Что известно о программе All You Can Fly

Программа All You Can Fly позволяет купить годовой проездной на безлимитное количество перелетов по всем доступным направлениям Wizz Air. Места на такие рейсы становятся доступными за три дня до вылета, а при оформлении билета пассажирам необходимо оплатить фиксированную плату в размере 9,99 евро за рейс.

В пакет услуг входит маленькая ручная кладь. Ее габариты не должны превышать 40×30×20 см, а вес 10 кг. Если пассажир захочет взять с собой большее количество вещей или выбрать место в самолете, за это необходимо будет заплатить по стандартному ценнику Wizz Air.

Проездной All You Can Fly имеет ряд ограничений. Он позволяет бронировать перелеты только тому пассажиру, на имя которого он оформлен. Если пассажир забронировал перелет, изменить его не удастся. Правила предусматривают, что если путешественник пропустит два рейса, Wizz Air может аннулировать проездной и оштрафовать клиента на сумму абонемента.

