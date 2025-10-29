Специалисты, без которых не обойтись: подборка вакансий с зарплатой до 100 тыс. грн Сегодня 12:08 — Личные финансы

Эксперты Work.ua собрали предложения работы, которые будут нужны в долгосрочной перспективе, независимо от технологий, политики или экономических колебаний.

Медики

Медицинская лаборатория «Дила» ищет специалиста в сектор клинической биохимии. Работа предполагает анализ биоматериалов, ведение документации, управление лабораторными данными и своевременную выдачу результатов. График посменный. Среди бонусов — компенсационный пакет лабораторных исследований.

Сеть лабораторий «Синэво» ищет медсестру для работы с клиентами: оформление заказов, выдача результатов, забор крови и мазков. Опыт желателен, но не обязателен, компания проводит обучение в «Школе медицинских сестер». Среди преимуществ: регулярное повышение зарплаты, премии, дополнительная оплата за воскресенье, бесплатные анализы для работников и семей, корпоративные мероприятия и программы бонусов.

Общество Красного Креста Украины приглашает технического советника или супервизора, поддерживающего работу физических терапевтов в программе реабилитации в общинах. Должность предусматривает наставничество, мониторинг работы, участие в создании учебных материалов и тренингов. Необходимо знание украинского языка и английского на уровне B2. Предоставляется бронирование, возможность профессионального развития и участия в международных проектах.

Технические специалисты

Агентство Everstar ищет электромонтажника для оборонного предприятия, производящего беспилотную технику. Среди задач — монтаж электросетей и щитов, ремонтные работы. Возможно бронирование. После испытательного срока компания предоставляет медицинское страхование.

Компания «Гефест ОВК» приглашает опытного сварщика для лазерной, аргонной и полуавтоматической сварки. Работникам предоставляется современное оборудование, защитная одежда и двойные выплаты за работу в выходные. Есть возможность бронирования.

Компания Prostir 3D ищет специалиста для монтажа, диагностики и ремонта станков с ЧПУ. Желательно собственное авто и готовность к командировкам. Компания компенсирует обучение, предоставляет технику, инструменты и корпоративную связь. Есть бронирование.

Агентство Pro Recruitment ищет инженера-технолога для оборонного производства. Основные задачи: разработка документации, автоматизация процессов, контроль качества. Предусмотрено обучение, менторство, релокационная поддержка (до 50%), премии за KPI и бронирование с первого месяца.

Компания ДТЭК набирает специалистов в разъездную бригаду для ремонтов оборудования ТЭС. Опыт необязателен, компания готова обучать. Предусмотрено медицинское страхование.

Аграрии

Фермерское хозяйство «Макс Агро» приглашает тракториста для выполнения полевых работ. Компания предоставляет жилье, питание, возможность бронирования. Рассматривают кандидатов с инвалидностью и пенсионеров.

Компания ProPole ищет агронома-технолога. Обязанности: разработка технологий выращивания, контроль процессов и адаптация к погодным условиям. Предусмотрены обучение, KPI-система, бронирование и регулярный пересмотр зарплаты.

Аграрный холдинг ищет тракториста для работы в Закарпатской области. Работодатель предоставляет общежитие, льготное питание, обучение и бронирование.

Компания Ukravit приглашает агронома-консультанта по работе с клиентами. Предусмотрены корпоративный автомобиль, мобильная связь, компьютер, медстрахование и обучение.

Педагоги

Частная школа «Примус интер парес скул» ищет педагога, ориентированного на современные методы обучения. Предлагается полное материальное обеспечение и регулярные тренинги.

Образовательный центр Westview приглашает преподавателя для обучения программированию детей. Работодатель обеспечивает все технические ресурсы.

Инновационная школа Stanislav Step School ищет преподавателя физики для работы с современными методиками и развитием критического мышления учащихся.

