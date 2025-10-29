Специалисты, без которых не обойтись: подборка вакансий с зарплатой до 100 тыс. грн
Эксперты Work.ua собрали предложения работы, которые будут нужны в долгосрочной перспективе, независимо от технологий, политики или экономических колебаний.
Медики
Врач-лаборант и биохимик, Киев, 36 000 грн
Медицинская лаборатория «Дила» ищет специалиста в сектор клинической биохимии. Работа предполагает анализ биоматериалов, ведение документации, управление лабораторными данными и своевременную выдачу результатов. График посменный. Среди бонусов — компенсационный пакет лабораторных исследований.
Медицинская сестра, Днепр, 30 000 грн
Сеть лабораторий «Синэво» ищет медсестру для работы с клиентами: оформление заказов, выдача результатов, забор крови и мазков. Опыт желателен, но не обязателен, компания проводит обучение в «Школе медицинских сестер». Среди преимуществ: регулярное повышение зарплаты, премии, дополнительная оплата за воскресенье, бесплатные анализы для работников и семей, корпоративные мероприятия и программы бонусов.
Ведущий специалист по физической реабилитации, Киев
Общество Красного Креста Украины приглашает технического советника или супервизора, поддерживающего работу физических терапевтов в программе реабилитации в общинах. Должность предусматривает наставничество, мониторинг работы, участие в создании учебных материалов и тренингов. Необходимо знание украинского языка и английского на уровне B2. Предоставляется бронирование, возможность профессионального развития и участия в международных проектах.
Технические специалисты
Электромонтажник, Киев, 25 000−30 000 грн
Агентство Everstar ищет электромонтажника для оборонного предприятия, производящего беспилотную технику. Среди задач — монтаж электросетей и щитов, ремонтные работы. Возможно бронирование. После испытательного срока компания предоставляет медицинское страхование.
Сварщик, Киев, 35 000−45 000 грн
Компания «Гефест ОВК» приглашает опытного сварщика для лазерной, аргонной и полуавтоматической сварки. Работникам предоставляется современное оборудование, защитная одежда и двойные выплаты за работу в выходные. Есть возможность бронирования.
Сервисный инженер для установки и ремонта производственного оборудования, Львов, 45 000−70 000 грн
Компания Prostir 3D ищет специалиста для монтажа, диагностики и ремонта станков с ЧПУ. Желательно собственное авто и готовность к командировкам. Компания компенсирует обучение, предоставляет технику, инструменты и корпоративную связь. Есть бронирование.
Инженер-технолог по подготовке производства роботизированных комплексов, Черновцы, 42 000−102 050 грн
Агентство Pro Recruitment ищет инженера-технолога для оборонного производства. Основные задачи: разработка документации, автоматизация процессов, контроль качества. Предусмотрено обучение, менторство, релокационная поддержка (до 50%), премии за KPI и бронирование с первого месяца.
Сварщик, электрослесарь, слесарь-ремонтник, Запорожье, 26 000- 32 000 грн
Компания ДТЭК набирает специалистов в разъездную бригаду для ремонтов оборудования ТЭС. Опыт необязателен, компания готова обучать. Предусмотрено медицинское страхование.
Аграрии
Тракторист, Хмельницкий, 50 000−80 000 грн
Фермерское хозяйство «Макс Агро» приглашает тракториста для выполнения полевых работ. Компания предоставляет жилье, питание, возможность бронирования. Рассматривают кандидатов с инвалидностью и пенсионеров.
Агроном, Полонное, 32 000−42 000 грн
Компания ProPole ищет агронома-технолога. Обязанности: разработка технологий выращивания, контроль процессов и адаптация к погодным условиям. Предусмотрены обучение, KPI-система, бронирование и регулярный пересмотр зарплаты.
Тракторист, Мукачево (ищут в Запорожье)
Аграрный холдинг ищет тракториста для работы в Закарпатской области. Работодатель предоставляет общежитие, льготное питание, обучение и бронирование.
Агроном-консультант, Житомир.
Компания Ukravit приглашает агронома-консультанта по работе с клиентами. Предусмотрены корпоративный автомобиль, мобильная связь, компьютер, медстрахование и обучение.
Педагоги
Учитель начальных классов, Днепр, 18 000−25 000 грн
Частная школа «Примус интер парес скул» ищет педагога, ориентированного на современные методы обучения. Предлагается полное материальное обеспечение и регулярные тренинги.
Преподаватель по IT, Самар, 20 000−50 000 грн
Образовательный центр Westview приглашает преподавателя для обучения программированию детей. Работодатель обеспечивает все технические ресурсы.
Учитель физики, Киев, 20 000−35 000 грн
Инновационная школа Stanislav Step School ищет преподавателя физики для работы с современными методиками и развитием критического мышления учащихся.
