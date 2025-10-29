14% работодателей нанимают работников неофициально и каково влияние ИИ на вакансии — мнение эксперта Сегодня 14:04 — Личные финансы

Сегодня украинский рынок труда — это в основном рынок соискателя, поскольку работодатели ищут большое количество людей.

Наибольший дефицит рабочих профессий.

Об этом рассказала в эфире Украинского Радио руководитель направления OLX «Работа и услуги», глава комитета по управлению персоналом Европейской Бизнес Ассоциации Мария Абдуллина.

14% работодателей заявляют, что нанимают работников неофициально.

Зарплаты в конвертах

Как утверждает эксперт, 54% работодателей декларируют, что они нанимают официально людей.

По ее словам, другой фактор, показатель — 14% работодателей заявили, что они нанимаются неофициально и избегают официального трудоустройства. Это достаточно высокий показатель.

«Поэтому согласна, что эта проблема действительно существует и происходит усиление тенизации трудовых отношений по разным причинам: по причинам избегания налогового давления или воплощения кадровых стратегий», — сказала она.

Как ИИ может менять рынок труда

По словам Абдуллиной, сейчас нет глубокого исследования относительно того, как ИИ повлиял или повлияет на рынок труда, есть только экспертные оценки.

В определенном контексте уже есть влияние искусственного интеллекта на ряд профессий, и мы видим, например, влияние ИИ на такую ​​отрасль, как ІТ. Это влияние не является линейным и односторонним.

«С одной стороны, ИИ сильно ударил по junior-позициям, то есть базовым. И это касается не только ІТ-сферы, но в целом выпускников ВУЗов, молодежи без опыта. Им ИИ оказал не очень хорошую услугу, потому что изменился рынок труда в контексте, что базовые определенные задачи или работу можно решать с помощью ИИ. Но дальнейшие, более глубокие знания требуют супервизии человека. И здесь в определенной степени есть дилемма, потому что чтобы стать квалифицированным специалистом, нужно пройти ступени от начинающего до квалифицированного специалиста. И когда начальные задачи выполняются ИИ, это затрудняет переход из неопытного специалиста в квалифицированного. В то же время какие-то изобретения могут как уничтожить определенные должности или профессии, так и создать их. Так происходит и с ИИ: специалисты, занимающиеся внедрением ИИ в компаниях или процессах, достаточно востребованы. Это то направление профессий, которое только развивается», — резюмировала она.

Ранее мы писали , что в третьем квартале 2025 года больше всего объявлений о работе касалось рабочих профессий.

В топе по количеству предложений остаются продавцы, водители, разнорабочие, служба в силах обороны, грузчики, повара, продавцы-консультанты и баристы.

В рейтинге профессий, которые собирают больше всего откликов на одно объявление, лидируют менеджеры интернет-магазина, упаковщики, операторы чата, вакансии для студентов и начинающих карьеры, разнорабочие, сторожи и операторы ПК.

