14% работодателей нанимают работников неофициально и каково влияние ИИ на вакансии — мнение эксперта
Сегодня украинский рынок труда — это в основном рынок соискателя, поскольку работодатели ищут большое количество людей.
Наибольший дефицит рабочих профессий.
Об этом рассказала в эфире Украинского Радио руководитель направления OLX «Работа и услуги», глава комитета по управлению персоналом Европейской Бизнес Ассоциации Мария Абдуллина.
14% работодателей заявляют, что нанимают работников неофициально.
Зарплаты в конвертах
Как утверждает эксперт, 54% работодателей декларируют, что они нанимают официально людей.
По ее словам, другой фактор, показатель — 14% работодателей заявили, что они нанимаются неофициально и избегают официального трудоустройства. Это достаточно высокий показатель.
«Поэтому согласна, что эта проблема действительно существует и происходит усиление тенизации трудовых отношений по разным причинам: по причинам избегания налогового давления или воплощения кадровых стратегий», — сказала она.
Как ИИ может менять рынок труда
По словам Абдуллиной, сейчас нет глубокого исследования относительно того, как ИИ повлиял или повлияет на рынок труда, есть только экспертные оценки.
В определенном контексте уже есть влияние искусственного интеллекта на ряд профессий, и мы видим, например, влияние ИИ на такую отрасль, как ІТ. Это влияние не является линейным и односторонним.
«С одной стороны, ИИ сильно ударил по junior-позициям, то есть базовым. И это касается не только ІТ-сферы, но в целом выпускников ВУЗов, молодежи без опыта. Им ИИ оказал не очень хорошую услугу, потому что изменился рынок труда в контексте, что базовые определенные задачи или работу можно решать с помощью ИИ. Но дальнейшие, более глубокие знания требуют супервизии человека. И здесь в определенной степени есть дилемма, потому что чтобы стать квалифицированным специалистом, нужно пройти ступени от начинающего до квалифицированного специалиста. И когда начальные задачи выполняются ИИ, это затрудняет переход из неопытного специалиста в квалифицированного. В то же время какие-то изобретения могут как уничтожить определенные должности или профессии, так и создать их. Так происходит и с ИИ: специалисты, занимающиеся внедрением ИИ в компаниях или процессах, достаточно востребованы. Это то направление профессий, которое только развивается», — резюмировала она.
Ранее мы писали, что в третьем квартале 2025 года больше всего объявлений о работе касалось рабочих профессий.
В топе по количеству предложений остаются продавцы, водители, разнорабочие, служба в силах обороны, грузчики, повара, продавцы-консультанты и баристы.
В рейтинге профессий, которые собирают больше всего откликов на одно объявление, лидируют менеджеры интернет-магазина, упаковщики, операторы чата, вакансии для студентов и начинающих карьеры, разнорабочие, сторожи и операторы ПК.
