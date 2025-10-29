0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

14% работодателей нанимают работников неофициально и каково влияние ИИ на вакансии — мнение эксперта

Личные финансы
5
14% работодателей нанимают работников неофициально и каково влияние ИИ на вакансии — мнение эксперта
14% работодателей нанимают работников неофициально и каково влияние ИИ на вакансии — мнение эксперта
Сегодня украинский рынок труда — это в основном рынок соискателя, поскольку работодатели ищут большое количество людей.
Наибольший дефицит рабочих профессий.
Читайте также
Об этом рассказала в эфире Украинского Радио руководитель направления OLX «Работа и услуги», глава комитета по управлению персоналом Европейской Бизнес Ассоциации Мария Абдуллина.
14% работодателей заявляют, что нанимают работников неофициально.

Зарплаты в конвертах

Как утверждает эксперт, 54% работодателей декларируют, что они нанимают официально людей.
По ее словам, другой фактор, показатель — 14% работодателей заявили, что они нанимаются неофициально и избегают официального трудоустройства. Это достаточно высокий показатель.
«Поэтому согласна, что эта проблема действительно существует и происходит усиление тенизации трудовых отношений по разным причинам: по причинам избегания налогового давления или воплощения кадровых стратегий», — сказала она.

Как ИИ может менять рынок труда

По словам Абдуллиной, сейчас нет глубокого исследования относительно того, как ИИ повлиял или повлияет на рынок труда, есть только экспертные оценки.
В определенном контексте уже есть влияние искусственного интеллекта на ряд профессий, и мы видим, например, влияние ИИ на такую ​​отрасль, как ІТ. Это влияние не является линейным и односторонним.
«С одной стороны, ИИ сильно ударил по junior-позициям, то есть базовым. И это касается не только ІТ-сферы, но в целом выпускников ВУЗов, молодежи без опыта. Им ИИ оказал не очень хорошую услугу, потому что изменился рынок труда в контексте, что базовые определенные задачи или работу можно решать с помощью ИИ. Но дальнейшие, более глубокие знания требуют супервизии человека. И здесь в определенной степени есть дилемма, потому что чтобы стать квалифицированным специалистом, нужно пройти ступени от начинающего до квалифицированного специалиста. И когда начальные задачи выполняются ИИ, это затрудняет переход из неопытного специалиста в квалифицированного. В то же время какие-то изобретения могут как уничтожить определенные должности или профессии, так и создать их. Так происходит и с ИИ: специалисты, занимающиеся внедрением ИИ в компаниях или процессах, достаточно востребованы. Это то направление профессий, которое только развивается», — резюмировала она.
Место для вашей рекламы
Ранее мы писали, что в третьем квартале 2025 года больше всего объявлений о работе касалось рабочих профессий.
В топе по количеству предложений остаются продавцы, водители, разнорабочие, служба в силах обороны, грузчики, повара, продавцы-консультанты и баристы.
В рейтинге профессий, которые собирают больше всего откликов на одно объявление, лидируют менеджеры интернет-магазина, упаковщики, операторы чата, вакансии для студентов и начинающих карьеры, разнорабочие, сторожи и операторы ПК.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems