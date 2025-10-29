Как заказать индивидуальный номерной знак с другим кодом региона Сегодня 16:05 — Личные финансы

Как заказать индивидуальный номерной знак с другим кодом региона

В Украине индивидуальные номерные знаки (ИНЗ) должны соответствовать региону, где зарегистрировано транспортное средство. Это означает, что код региона, обозначенный цифрой, должен совпадать с буквосочетанием, указывающим место официальной регистрации авто.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Например, если свидетельство о регистрации выдано в Киеве, индивидуальный номерной знак также должен содержать киевский код — 11. Если же автомобиль зарегистрирован в Винницкой области, код ИНЗ будет соответствовать области — 02.

Можно ли получить ИНЗ с кодом другого региона

Если владелец хочет заказать индивидуальный номер с кодом другого региона (например, киевским), а автомобиль зарегистрирован в другой области, сначала нужно перерегистрировать авто в сервисном центре МВД этого региона.

Для этого необходимо обратиться в территориальное подразделение МВД со следующими документами:

паспорт или ID-карта со сведениями о месте жительства;

регистрационный номер налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

нотариально заверенная доверенность (если обращается уполномоченное лицо).

После смены места регистрации авто можно заказать ИНЗ с соответствующим региональным кодом.

Проверка в реестре и возможные отказы

Чтобы избежать повторного изготовления номеров, уполномоченные лица Главного сервисного центра МВД проверяют поданные заявления. Они выясняют, заказывалась ли ранее аналогичная надпись в том же регионе.

Если такой номер уже зарегистрирован, заявителю присылают письмо-отказ с объяснением, что изготовление такого ИНЗ невозможно.

Просмотреть актуальные коды регионов можно в Приказе МВД № 166 от 2 марта 2021 года.

Обязательная перерегистрация после получения ИНЗ

После изготовления индивидуальных номерных знаков владелец должен за десять дней перерегистрировать транспортное средство в сервисном центре МВД.

При этом свидетельство о регистрации авто заменяют, а в графу «Особые отметки» вносят данные об ИНЗ:

надпись отмечается прописными буквами без пробелов;

если есть графический элемент, добавляется примечание «с графическим элементом».

Если автомобиль с индивидуальным номером снимают с учета или регистрируют нового владельца, ИНЗ открепляется от транспортного средства. При этом знак не изымается, его можно повторно закрепить за другим автомобилем того же владельца.

