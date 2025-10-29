Как заказать индивидуальный номерной знак с другим кодом региона
В Украине индивидуальные номерные знаки (ИНЗ) должны соответствовать региону, где зарегистрировано транспортное средство. Это означает, что код региона, обозначенный цифрой, должен совпадать с буквосочетанием, указывающим место официальной регистрации авто.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Например, если свидетельство о регистрации выдано в Киеве, индивидуальный номерной знак также должен содержать киевский код — 11. Если же автомобиль зарегистрирован в Винницкой области, код ИНЗ будет соответствовать области — 02.
Можно ли получить ИНЗ с кодом другого региона
Если владелец хочет заказать индивидуальный номер с кодом другого региона (например, киевским), а автомобиль зарегистрирован в другой области, сначала нужно перерегистрировать авто в сервисном центре МВД этого региона.
Для этого необходимо обратиться в территориальное подразделение МВД со следующими документами:
- паспорт или ID-карта со сведениями о месте жительства;
- регистрационный номер налогоплательщика;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- нотариально заверенная доверенность (если обращается уполномоченное лицо).
После смены места регистрации авто можно заказать ИНЗ с соответствующим региональным кодом.
Проверка в реестре и возможные отказы
Чтобы избежать повторного изготовления номеров, уполномоченные лица Главного сервисного центра МВД проверяют поданные заявления. Они выясняют, заказывалась ли ранее аналогичная надпись в том же регионе.
Если такой номер уже зарегистрирован, заявителю присылают письмо-отказ с объяснением, что изготовление такого ИНЗ невозможно.
Просмотреть актуальные коды регионов можно в Приказе МВД № 166 от 2 марта 2021 года.
Обязательная перерегистрация после получения ИНЗ
После изготовления индивидуальных номерных знаков владелец должен за десять дней перерегистрировать транспортное средство в сервисном центре МВД.
При этом свидетельство о регистрации авто заменяют, а в графу «Особые отметки» вносят данные об ИНЗ:
- надпись отмечается прописными буквами без пробелов;
- если есть графический элемент, добавляется примечание «с графическим элементом».
Если автомобиль с индивидуальным номером снимают с учета или регистрируют нового владельца, ИНЗ открепляется от транспортного средства. При этом знак не изымается, его можно повторно закрепить за другим автомобилем того же владельца.
Поделиться новостью
Также по теме
В каких странах ЕС жители считают себя бедными — данные Евростата
«ЄМалятко» снова доступно в семи областях: как воспользоваться услугой
Как заказать индивидуальный номерной знак с другим кодом региона
Wizz Air запустила третью волну программы All You Can Fly за €499: условия программы
14% работодателей нанимают работников неофициально и каково влияние ИИ на вакансии — мнение эксперта
Специалисты, без которых не обойтись: подборка вакансий с зарплатой до 100 тыс. грн