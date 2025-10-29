0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как заказать индивидуальный номерной знак с другим кодом региона

Личные финансы
54
Как заказать индивидуальный номерной знак с другим кодом региона
Как заказать индивидуальный номерной знак с другим кодом региона
В Украине индивидуальные номерные знаки (ИНЗ) должны соответствовать региону, где зарегистрировано транспортное средство. Это означает, что код региона, обозначенный цифрой, должен совпадать с буквосочетанием, указывающим место официальной регистрации авто.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Например, если свидетельство о регистрации выдано в Киеве, индивидуальный номерной знак также должен содержать киевский код — 11. Если же автомобиль зарегистрирован в Винницкой области, код ИНЗ будет соответствовать области — 02.

Можно ли получить ИНЗ с кодом другого региона

Если владелец хочет заказать индивидуальный номер с кодом другого региона (например, киевским), а автомобиль зарегистрирован в другой области, сначала нужно перерегистрировать авто в сервисном центре МВД этого региона.
Для этого необходимо обратиться в территориальное подразделение МВД со следующими документами:
  • паспорт или ID-карта со сведениями о месте жительства;
  • регистрационный номер налогоплательщика;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • нотариально заверенная доверенность (если обращается уполномоченное лицо).
После смены места регистрации авто можно заказать ИНЗ с соответствующим региональным кодом.

Проверка в реестре и возможные отказы

Чтобы избежать повторного изготовления номеров, уполномоченные лица Главного сервисного центра МВД проверяют поданные заявления. Они выясняют, заказывалась ли ранее аналогичная надпись в том же регионе.
Если такой номер уже зарегистрирован, заявителю присылают письмо-отказ с объяснением, что изготовление такого ИНЗ невозможно.
Просмотреть актуальные коды регионов можно в Приказе МВД № 166 от 2 марта 2021 года.

Обязательная перерегистрация после получения ИНЗ

После изготовления индивидуальных номерных знаков владелец должен за десять дней перерегистрировать транспортное средство в сервисном центре МВД.
При этом свидетельство о регистрации авто заменяют, а в графу «Особые отметки» вносят данные об ИНЗ:
  • надпись отмечается прописными буквами без пробелов;
  • если есть графический элемент, добавляется примечание «с графическим элементом».
Если автомобиль с индивидуальным номером снимают с учета или регистрируют нового владельца, ИНЗ открепляется от транспортного средства. При этом знак не изымается, его можно повторно закрепить за другим автомобилем того же владельца.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems