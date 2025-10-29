В каких странах ЕС жители считают себя бедными — данные Евростата
В 2024 году 17,4% населения ЕС считалось субъективно бедным, что является улучшением по сравнению с 19,1%, зафиксированным в 2023 году.
Об этом говорится в статистике Евростата.
Где считают себя бедными
Среди стран ЕС самый высокий уровень людей, субъективно считавшихся бедными, наблюдался:
- в Греции (66,8%),
- Болгарии (37,4%)
- Словакии (28,7%).
Низкие показатели бедности были зарегистрированы в Нидерландах и Германии (по 7,3%) и Люксембурге (8,5%).
Возраст
Уровень бедности был самым высоким среди людей в возрасте до 18 лет и составил 20,6%. Среди людей от 18 до 64 лет 17,3% считались субъективно бедными, тогда как среди старшего поколения (65 лет и старше) это касалось 14,9%.
Примечательно, что во всех возрастных группах наблюдалось уменьшение общей доли с 2023 по 2024 год. Наибольшее падение наблюдалось в возрастной группе 18−64 года на 1,8 процентных пункта (п.п.), тогда как снижение как для самой молодой, так и для самой старшей возрастной группы составило 1,6 п.п.
