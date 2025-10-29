НБУ проверит финансовую грамотность украинцев — до старта два дня
Мы принимаем финансовые решения каждый день. Тратим деньги в магазине, снимаем наличные в банкомате, пополняем мобильный, платим за проезд, переводим или получаем деньги от знакомых, коллег или друзей, откладываем деньги на сбережения
и т. д. В современном мире финансовая грамотность уже является необходимым навыком, ведь она помогает избежать долговых ловушек, эффективно управлять деньгами и защищать их от инфляции и мошенников. Но достаточно ли искусно вы владеете финансовой грамотностью? 🤔
Чтобы проверить это, уже второй год Национальный Банк Украины проводит Всеукраинское тестирование по финансовой грамотности. В этом году и Finance.ua принял участие в инициативе в качестве партнера тестирования. Поэтому рекомендуем вам обязательно уделить несколько минут своего времени и убедиться в своих знаниях!
🔎 Где пройти тест?
Онлайн с 31 октября по 7 ноября 2025 года на сайте Национального банка «Гаразд».
20 практических вопросов помогут проверить, насколько уверенно вы управляете своими финансами. А после прохождения теста вас будут ждать персональные советы для повышения финансовой грамотности.
