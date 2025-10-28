0 800 307 555
ру
Что покупают украинцы в Черную пятницу

Личные финансы
Что покупают украинцы в Черную пятницу
Во время Черной пятницы растет доля новых пользователей: еще за неделю до события прирост покупателей составляет 97%, а в день распродажи достигает +141%. Интересно, что и в понедельник после Черной пятницы (так называемый «киберпонедельник») количество новых пользователей растет до +156%.
Об этом свидетельствует аналитика украинской CDP-платформы eSputnik. Аналитики проанализировали данные почти 900 ecommerce-компаний и более 2 млрд сообщений, отправленных в разных каналах коммуникации в высокий сезон 2024 года, чтобы определить ключевые изменения в поведении потребителей.
Как говорится в исследовании, активность постоянных клиентов остается стабильной, а повторные покупки имеют пиковый рост в среду перед Черной пятницей (ЧП) (+43%) и в сам день акции (+30%).
В Черную пятницу средний чек растет на 18%, а к понедельнику — уже на 50%.
Аналитики фиксируют, что динамика продаж в период Черной пятницы существенно отличается в зависимости от отрасли. К примеру, в автомобильной категории показатели стабильные и без выраженных пиков.
В то же время в категориях электроники, маркетплейсов, товаров для дома и сада продажи на Черную пятницу стабильно растут.
  • «Электроника» — +60% в среду перед ЧП, +36% на ЧП, +40% в понедельник,
  • «Маркетплейсы» — +48% в среду перед ЧП, +38% на ЧП,
  • «Дом и сад» — +42% на ЧП.
Наиболее динамичными категориями являются мода, книги и товары для детей.
  • «Мода и аксессуары» — пик +169% в день ЧП,
  • «Товары для детей и игрушки» — рост в течение недели и максимум +174% в среду после ЧП,
  • «Книги» — +81% на ЧП,
  • «Домашние животные» — +72% на ЧП.
Модель поведения покупателей остается постоянной: 75% заказов производят со смартфонов. В день Черной пятницы показатель снижается до 72%, но уже в понедельник возвращается к 79%.
Ранее Finance.ua сообщал, что в 2024 году каждый третий украинец совершал покупки в интернете, а почти половина совмещала онлайн- и офлайн-шоппинг. В то же время около 20% все еще предпочитают исключительно традиционные магазины. Также исследование показало, что более 85% украинцев начали экономить во время войны: многие планируют покупки заранее, временно отказываются от определенных товаров или услуг.
По материалам:
vctr.media
Деньги
