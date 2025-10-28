Как узнать о налоговом долге — перечень сервисов Сегодня 08:37 — Личные финансы

Как узнать о налоговом долге — перечень сервисов

Следить за налоговым долгом стоит каждому плательщику — это поможет избежать штрафов и блокирования счетов и внезапных неприятных сюрпризов.

Западное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напоминает о том, что узнать о наличии налоговой задолженности сейчас можно быстро и без посещения налоговой.

Чтобы узнать свои долги, плательщику достаточно воспользоваться одним из доступных онлайн-сервисов.

1. Электронный кабинет плательщика

В личном кабинете отображаются все данные по уплате налогов и сборов. Если возникает налоговый долг, об этом появляется уведомление в разделе «Входящие документы».

2. Приложение «Моя налоговая»

В мобильном приложении в разделе «Мои данные» можно увидеть актуальную информацию о финансовых обязательствах перед бюджетом. Кроме того, приложение посылает уведомление о наличии долга или согласованного налогового обязательства. Там же можно произвести оплату, выбрав удобный платежный способ.

3. Чат-бот InfoTAX в Viber

В чат-боте можно быстро проверить, есть ли налоговый долг и просмотреть информацию о взаиморасчетах с бюджетом. Меню интуитивное, а все нужное можно узнать в несколько кликов.

4. Портал «Дія»

Для ФЛП информация о налоговой задолженности доступна и через портал «Дія». Проверка занимает несколько минут.

Ранее Finance.ua сообщал , что Государственная налоговая служба Украины и Минцифры работают над расширением налоговых сервисов. В частности, планируется автоматизировать взыскание налогового долга и разрешить платить налоги через «Дія».

