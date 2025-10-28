0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как узнать о налоговом долге — перечень сервисов

Личные финансы
39
Как узнать о налоговом долге — перечень сервисов
Как узнать о налоговом долге — перечень сервисов
Следить за налоговым долгом стоит каждому плательщику — это поможет избежать штрафов и блокирования счетов и внезапных неприятных сюрпризов.
Западное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напоминает о том, что узнать о наличии налоговой задолженности сейчас можно быстро и без посещения налоговой.
Чтобы узнать свои долги, плательщику достаточно воспользоваться одним из доступных онлайн-сервисов.
1. Электронный кабинет плательщика
В личном кабинете отображаются все данные по уплате налогов и сборов. Если возникает налоговый долг, об этом появляется уведомление в разделе «Входящие документы».
Читайте также
2. Приложение «Моя налоговая»
В мобильном приложении в разделе «Мои данные» можно увидеть актуальную информацию о финансовых обязательствах перед бюджетом. Кроме того, приложение посылает уведомление о наличии долга или согласованного налогового обязательства. Там же можно произвести оплату, выбрав удобный платежный способ.
3. Чат-бот InfoTAX в Viber
В чат-боте можно быстро проверить, есть ли налоговый долг и просмотреть информацию о взаиморасчетах с бюджетом. Меню интуитивное, а все нужное можно узнать в несколько кликов.
Читайте также
4. Портал «Дія»
Для ФЛП информация о налоговой задолженности доступна и через портал «Дія». Проверка занимает несколько минут.
Ранее Finance.ua сообщал, что Государственная налоговая служба Украины и Минцифры работают над расширением налоговых сервисов. В частности, планируется автоматизировать взыскание налогового долга и разрешить платить налоги через «Дія».
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиБизнесФЛПДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems