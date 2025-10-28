Как узнать о налоговом долге — перечень сервисов
Следить за налоговым долгом стоит каждому плательщику — это поможет избежать штрафов и блокирования счетов и внезапных неприятных сюрпризов.
Западное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напоминает о том, что узнать о наличии налоговой задолженности сейчас можно быстро и без посещения налоговой.
Чтобы узнать свои долги, плательщику достаточно воспользоваться одним из доступных онлайн-сервисов.
1. Электронный кабинет плательщика
В личном кабинете отображаются все данные по уплате налогов и сборов. Если возникает налоговый долг, об этом появляется уведомление в разделе «Входящие документы».
2. Приложение «Моя налоговая»
В мобильном приложении в разделе «Мои данные» можно увидеть актуальную информацию о финансовых обязательствах перед бюджетом. Кроме того, приложение посылает уведомление о наличии долга или согласованного налогового обязательства. Там же можно произвести оплату, выбрав удобный платежный способ.
3. Чат-бот InfoTAX в Viber
В чат-боте можно быстро проверить, есть ли налоговый долг и просмотреть информацию о взаиморасчетах с бюджетом. Меню интуитивное, а все нужное можно узнать в несколько кликов.
Читайте также
4. Портал «Дія»
Для ФЛП информация о налоговой задолженности доступна и через портал «Дія». Проверка занимает несколько минут.
Ранее Finance.ua сообщал, что Государственная налоговая служба Украины и Минцифры работают над расширением налоговых сервисов. В частности, планируется автоматизировать взыскание налогового долга и разрешить платить налоги через «Дія».
Поделиться новостью
Также по теме
Как узнать о налоговом долге — перечень сервисов
Зарплаты тестировщиков в 2025 году: от $300 до $4900 в зависимости от опыта
Кому могут уменьшить выплаты пенсии, а кому забрать: мнение адвоката
Где в Европе туристы провели больше всего ночей (инфографика)
Хорватия возвращает обязательную военную службу, призывник будет получать 1100 евро ежемесячно
Отсрочки через ЦПАУ: что изменится