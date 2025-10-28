Кто может не платить земельный налог в 2025 году Сегодня 10:00 — Личные финансы

Освобождение от уплаты земельного налога применяется к определенным категориям граждан. В эти категории входят люди с инвалидностью, многодетные родители, пенсионеры, ветераны войны и пострадавшие от Чернобыльской катастрофы.

На сегодняшний день освобождены от уплаты земельного налога владельцы участков на временно оккупированных территориях.

Не уплачивается налог за земельные участки, непригодные для использования в связи с потенциальной угрозой загрязнения взрывоопасными предметами, в случае принятия сельскими, поселковыми, городскими советами, военными администрациями и военно-гражданскими администрациями решений об установлении налоговых льгот по уплате местных налогов и/или сборов в порядке, определенном этим Кодексом.

Кто еще не платит налог

Кроме того, на основании пункта 281.1 статьи 281 Налогового кодекса Украины от уплаты земельного налога освобождаются:

лица с инвалидностью первой и второй группы;

физические лица, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет;

пенсионеры (по возрасту);

ветераны войны;

физические лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.

А вот люди с инвалидностью 3 группы должны платить земельный налог.

Эксперт напоминает, что льготы по уплате земельного налога физическим лицам, отнесенным к лицам категории 4, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, не предоставляются.

За какую землю не нужно платить

Освобождение от уплаты налога распространяется на различные виды земельных участков в зависимости от их назначения, такие как для личного хозяйства, жилищного строительства, садоводства и т. п. в рамках предельных норм:

для ведения личного крестьянского хозяйства — в размере не более 2 гектаров;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок): в селах — не более 0,25 гектара, в поселках — не более 0,15 гектара, в городах — не более 0,10 гектара;

для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 гектара;

для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 гектара;

для ведения садоводства — не более 0,12 гектара.

В то же время от уплаты налога освобождаются на период действия единого налога четвертой группы собственники земельных участков, земельных долей и землепользователи при передаче земельных участков и земельных долей (паев) в аренду плательщику единого налога четвертой группы.

Напомним, земля сельскохозяйственного назначения — драгоценный товар в любой стране, ее несметное богатство. Для Украины, которая владеет 40% плодородных земель мира — черноземом — это принимает особое экономическое, политическое и социальное звучание, как для государства, так и для обычных граждан.

