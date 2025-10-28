0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кто может не платить земельный налог в 2025 году

Личные финансы
61
Кто может не платить земельный налог в 2025 году
Кто может не платить земельный налог в 2025 году
Освобождение от уплаты земельного налога применяется к определенным категориям граждан. В эти категории входят люди с инвалидностью, многодетные родители, пенсионеры, ветераны войны и пострадавшие от Чернобыльской катастрофы.
На сегодняшний день освобождены от уплаты земельного налога владельцы участков на временно оккупированных территориях.
Об этом рассказала юрист Лариса Кись в комментарии 24 Каналу.
Читайте также
Не уплачивается налог за земельные участки, непригодные для использования в связи с потенциальной угрозой загрязнения взрывоопасными предметами, в случае принятия сельскими, поселковыми, городскими советами, военными администрациями и военно-гражданскими администрациями решений об установлении налоговых льгот по уплате местных налогов и/или сборов в порядке, определенном этим Кодексом.

Кто еще не платит налог

Кроме того, на основании пункта 281.1 статьи 281 Налогового кодекса Украины от уплаты земельного налога освобождаются:
  • лица с инвалидностью первой и второй группы;
  • физические лица, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет;
  • пенсионеры (по возрасту);
  • ветераны войны;
  • физические лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.
А вот люди с инвалидностью 3 группы должны платить земельный налог.
Эксперт напоминает, что льготы по уплате земельного налога физическим лицам, отнесенным к лицам категории 4, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, не предоставляются.

За какую землю не нужно платить

Освобождение от уплаты налога распространяется на различные виды земельных участков в зависимости от их назначения, такие как для личного хозяйства, жилищного строительства, садоводства и т. п. в рамках предельных норм:
  • для ведения личного крестьянского хозяйства — в размере не более 2 гектаров;
  • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок): в селах — не более 0,25 гектара, в поселках — не более 0,15 гектара, в городах — не более 0,10 гектара;
  • для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 гектара;
  • для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 гектара;
  • для ведения садоводства — не более 0,12 гектара.
В то же время от уплаты налога освобождаются на период действия единого налога четвертой группы собственники земельных участков, земельных долей и землепользователи при передаче земельных участков и земельных долей (паев) в аренду плательщику единого налога четвертой группы.
Место для вашей рекламы
Напомним, земля сельскохозяйственного назначения — драгоценный товар в любой стране, ее несметное богатство. Для Украины, которая владеет 40% плодородных земель мира — черноземом — это принимает особое экономическое, политическое и социальное звучание, как для государства, так и для обычных граждан.
Ранее Finance.ua тщательно рассмотрел тему кардинальных изменений функционирования рынка сельхозземли для физических лиц за последние четыре года, включая законодательные изменения, спрос, предложение и цены на участки в региональном разрезе; выгоды их купли-продажи и т. д.
Об этом подробно читайте в нашей статье — Сельскохозяйственная земля для населения: относительно новый и интересный вид вложений, купли-продажи
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиНалоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems