Зарплаты тестировщиков в 2025 году: от $300 до $4900 в зависимости от опыта
Manual QA остается третьей по численности категорией кандидатов на Djinni после JavaScript и Design. По состоянию на середину октября более 5 тысяч пользователей ищут работу в этой сфере, это 6,1% всех кандидатов. В то же время открытых вакансий всего 240, то есть около 2,4%.
Такие данные приводит платформа Djinni.
В начале 2023 года доля тестировщиков достигала более 12%, но сейчас она уменьшилась вдвое. Тренд сокращения продолжается, хотя количество вакансий начало расти после продолжительного падения. В настоящее время их доля и количество вернулись к уровню января 2023 года.
Меньше новичков, больше опытных специалистов
Количество Manual QA без опыта за последние годы уменьшилось в восемь раз.
В начале 2023 года 45% тестировщиков не имели опыта, а только 15% имели более 5 лет стажа. Сейчас ситуация противоположная, без опыта всего 12% кандидатов, зато почти 40% имеют пять и более лет в профессии.
Также уменьшилась доля QA без опыта среди всех новичков в ІТ, если раньше это был каждый четвертый человек, то сейчас только 9%. Зато доля опытных тестировщиков остается стабильной — 7−8% среди мидлов и 5−6% среди сеньоров.
Конкуренция остается высокой
Несмотря на рост количества вакансий, QA остается одной из самых конкурентных сфер на Djinni после JavaScript. Среднестатистическая вакансия Manual QA получает 35−50 откликов, тогда как JavaScript — около 53.
Самая большая конкуренция среди вакансий для мидлов и сеньоров, тогда как должности для начинающих или с требованиями до двух лет опыта получают меньше откликов.
Зарплаты
Зарплатные ожидания наемных тестировщиков обычно ниже, чем вилки, указанные в вакансиях.
Для специалистов с опытом от трех лет работодатели предлагают в среднем от $2000 до $3500, в то время как медиана зарплатных пожеланий наемных кандидатов составляет $1500.
Половина тестировщиков с опытом 3−4 года указывают в профиле от $1200 до $1900. Для специалистов с опытом более 7 лет третий квартиль пожеланий — $3200, а средний верхний предел в вакансиях почти $5000.
Больше всего нанимают специалистов с опытом 3−4 года (25% всех нанятых), а без опыта — около 15%.
Инфографика показывает медианные диапазоны зарплат в вакансиях и фактические зарплаты наемных кандидатов.
Так, тестировщики без опыта получают меньше всего:
- в вакансиях диапазон обычно составляет $300−600;
- фактические зарплаты нанятых кандидатов около $425.
Для специалистов с одним годом опыта зарплаты колеблются в пределах $600−1200:
- в вакансиях преобладают предложения $600−1200;
- нанятых кандидаты в среднем получают $600−840.
QA с двухлетним опытом могут рассчитывать на $1000−2000:
- в вакансиях рекрутеры предлагают до $2000;
- реальные зарплаты нанятых колеблются в пределах $1000−1400, кое-где до $1900.
После трех лет работы тестировщики выходят на уровень $1200−2500:
- в вакансиях средний диапазон $1500−2500;
- нанятые специалисты обычно указывают ожидания $1200−1900.
QA с пятилетним опытом получают в среднем от $1500 до $3700;
- в вакансиях верхний предел достигает $3700;
- фактические зарплаты нанятых $1500−2700.
Самые опытные тестировщики (7 лет и старше) имеют самый широкий диапазон доходов:
- в вакансиях предлагают $2700−4900;
- реальные зарплаты нанятых колеблются в пределах $2000−3200.
Djinni-индекс для Manual QA составляет около 0,19. Это означает, что на каждые 100 откликов кандидаты получают в среднем 19 приглашений от работодателей. Несмотря на это, показатель выше, чем у фронтендеров, где он равен 0,11.
Основные навыки QA
Среди тестировщиков, заполнивших раздел «Навыки» в профиле, более 30% отметили опыт работы с Jira и Confluence, 22% - знание SQL, 21% - Postman. Также распространены навыки API, Web и Mobile Testing.
Рекрутеры чаще всего ищут специалистов с опытом работы с SQL, Postman, Jira и Web Testing. В то же время в вакансиях подробно указанные требования встречаются реже, чем в профилях кандидатов.
Поделиться новостью
Также по теме
Как узнать о налоговом долге — перечень сервисов
Зарплаты тестировщиков в 2025 году: от $300 до $4900 в зависимости от опыта
Кому могут уменьшить выплаты пенсии, а кому забрать: мнение адвоката
Где в Европе туристы провели больше всего ночей (инфографика)
Хорватия возвращает обязательную военную службу, призывник будет получать 1100 евро ежемесячно
Отсрочки через ЦПАУ: что изменится