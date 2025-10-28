Зарплаты тестировщиков в 2025 году: от $300 до $4900 в зависимости от опыта Сегодня 08:00 — Личные финансы

Manual QA остается третьей по численности категорией кандидатов на Djinni после JavaScript и Design. По состоянию на середину октября более 5 тысяч пользователей ищут работу в этой сфере, это 6,1% всех кандидатов. В то же время открытых вакансий всего 240, то есть около 2,4%.

Такие данные приводит платформа Djinni.

В начале 2023 года доля тестировщиков достигала более 12%, но сейчас она уменьшилась вдвое. Тренд сокращения продолжается, хотя количество вакансий начало расти после продолжительного падения. В настоящее время их доля и количество вернулись к уровню января 2023 года.

Инфографика: Djinni

Меньше новичков, больше опытных специалистов

Количество Manual QA без опыта за последние годы уменьшилось в восемь раз.

В начале 2023 года 45% тестировщиков не имели опыта, а только 15% имели более 5 лет стажа. Сейчас ситуация противоположная, без опыта всего 12% кандидатов, зато почти 40% имеют пять и более лет в профессии.

Также уменьшилась доля QA без опыта среди всех новичков в ІТ, если раньше это был каждый четвертый человек, то сейчас только 9%. Зато доля опытных тестировщиков остается стабильной — 7−8% среди мидлов и 5−6% среди сеньоров.

Инфографика: Djinni

Конкуренция остается высокой

Несмотря на рост количества вакансий, QA остается одной из самых конкурентных сфер на Djinni после JavaScript. Среднестатистическая вакансия Manual QA получает 35−50 откликов, тогда как JavaScript — около 53.

Самая большая конкуренция среди вакансий для мидлов и сеньоров, тогда как должности для начинающих или с требованиями до двух лет опыта получают меньше откликов.

Зарплаты

Зарплатные ожидания наемных тестировщиков обычно ниже, чем вилки, указанные в вакансиях.

Для специалистов с опытом от трех лет работодатели предлагают в среднем от $2000 до $3500, в то время как медиана зарплатных пожеланий наемных кандидатов составляет $1500.

Половина тестировщиков с опытом 3−4 года указывают в профиле от $1200 до $1900. Для специалистов с опытом более 7 лет третий квартиль пожеланий — $3200, а средний верхний предел в вакансиях почти $5000.

Больше всего нанимают специалистов с опытом 3−4 года (25% всех нанятых), а без опыта — около 15%.

Инфографика: Djinni

Инфографика показывает медианные диапазоны зарплат в вакансиях и фактические зарплаты наемных кандидатов.

Так, тестировщики без опыта получают меньше всего:

в вакансиях диапазон обычно составляет $300−600;

фактические зарплаты нанятых кандидатов около $425.

Для специалистов с одним годом опыта зарплаты колеблются в пределах $600−1200:

в вакансиях преобладают предложения $600−1200;

нанятых кандидаты в среднем получают $600−840.

QA с двухлетним опытом могут рассчитывать на $1000−2000:

в вакансиях рекрутеры предлагают до $2000;

реальные зарплаты нанятых колеблются в пределах $1000−1400, кое-где до $1900.

После трех лет работы тестировщики выходят на уровень $1200−2500:

в вакансиях средний диапазон $1500−2500;

нанятые специалисты обычно указывают ожидания $1200−1900.

QA с пятилетним опытом получают в среднем от $1500 до $3700;

в вакансиях верхний предел достигает $3700;

фактические зарплаты нанятых $1500−2700.

Самые опытные тестировщики (7 лет и старше) имеют самый широкий диапазон доходов:

в вакансиях предлагают $2700−4900;

реальные зарплаты нанятых колеблются в пределах $2000−3200.

Djinni-индекс для Manual QA составляет около 0,19. Это означает, что на каждые 100 откликов кандидаты получают в среднем 19 приглашений от работодателей. Несмотря на это, показатель выше, чем у фронтендеров, где он равен 0,11.

Основные навыки QA

Среди тестировщиков, заполнивших раздел «Навыки» в профиле, более 30% отметили опыт работы с Jira и Confluence, 22% - знание SQL, 21% - Postman. Также распространены навыки API, Web и Mobile Testing.

Рекрутеры чаще всего ищут специалистов с опытом работы с SQL, Postman, Jira и Web Testing. В то же время в вакансиях подробно указанные требования встречаются реже, чем в профилях кандидатов.

Инфографика: Djinni

