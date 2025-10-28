Кличко сообщил, когда в Киеве начнут подавать тепло в жилые дома Сегодня 15:01 — Личные финансы

Кличко сообщил, когда в Киеве начнут подавать тепло в жилые дома

В среду, 29 октября, Киев начинает отопительный сезон в жилом фонде.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, в вопросе о старте отопительного периода город учитывал ключевые факторы:

погодные условия;

рациональное использование топлива;

обеспечение санитарных температурных параметров в домах;

снижение нагрузки на электросеть.

Кличко напомнил, что развертывание системы теплоснабжения технологически требует до 7 дней.

«Учитывая дальнейшее снижение температуры, городские власти приняли решение о начале подачи тепла в квартиру киевлян», — отметил он.

Отопительный сезон для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы Киев начал 3 октября.

Глава Киевской областной государственной (военной) администрации Николай Калашник также сообщил , что на Киевщине 28 октября официально стартовал отопительный сезон в жилищном фонде.

«Учебные заведения, больницы, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, имеющие индивидуальные системы отопления, подключались к теплу в течение октября. Те, кто получает тепло через центральную сеть вместе с жилищным фондом, будут подключаться уже сейчас», — сообщил Калашник.

Он отметил, что подготовка к зиме началась сразу после завершения предыдущего отопительного сезона. В общинах системно производили ремонт и обновление сетей, котельных, монтаж и запуск новых когенерационных установок.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами заявил , что во вторник, 28 октября, Украина официально начала отопительный сезон. Самой сложной остается ситуация в Шостке Сумской области. Власти уже обеспечили 70% финансирования на импорт газа и договорились о помощи со странами ЕС.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров продлил действие возложения специальных обязанностей (ВСО) на рынке электроэнергии до 30 апреля 2026 года. Это означает, что во время отопительного сезона граждане будут платить 4,32 грн за кВт/ч.

Правительство также сохранило льготную цену для потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья:



— за потребление до 2 000 кВт·ч в месяц будет действовать тариф 2,64 грн за кВт·ч;

— за объем, превышающий установленный лимит, цена составит 4,32 грн за кВт⋅час.

