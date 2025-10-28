Какие покупки в Польше нужно регистрировать в течение 14 дней Сегодня 19:35 — Личные финансы

Какие покупки в Польше нужно регистрировать в течение 14 дней

Многие поляки забывают, что покупка нового телевизора или радиоприемника требует обязательной регистрации в течение 14 дней. За несоблюдение этого правила предусмотрены штрафы.

Об этом сообщает inpoland.

Как зарегистрировать устройство

Регистрацию телевизора или радио можно провести в отделении Польской почты или онлайн через официальный сайт.

После предоставления данных пользователь получает индивидуальный идентификационный номер и счет для оплаты абонентской платы.

Важно: обязанность платить сбор возникает независимо от того, пользуется ли владелец устройством. Достаточно лишь самого факта владения телевизором или радио.

Штрафы и ответственность

Польская почта регулярно проводит проверки как в компаниях, так и в частных домохозяйствах. Инспекторы имеют право проверить, зарегистрированы ли устройства, которыми пользуются жильцы.

Если обнаружено нарушение, владельцу грозит штраф в размере тридцатикратной месячной лицензионной платы — это 819 злотых за телевизор или 261 злотый за радиоприемник.

Кто может не платить

От уплаты сбора освобождаются отдельные категории граждан — инвалиды войны, ветераны военной службы и члены их семей.

Чтобы получить освобождение, нужно подать в Польскую почту официальную декларацию и подтверждающие документы, удостоверяющие право на льготу.

