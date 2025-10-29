Сколько граждан поддерживают расширение ЕС Сегодня 09:00 — Личные финансы

Сколько граждан поддерживают расширение ЕС

Политика расширения Европейского Союза приобрела политический импульс после вторжения россии в Украину. Поскольку расширение ЕС приобретает новый политический импульс, новый опрос показывает, что более половины европейцев поддерживают этот процесс.

Об этом пишет Euronews

Кто больше всего одобряет

56% граждан одобряют открытие европейского проекта для других стран.

Согласно опросу Eurobarometer, наиболее поддерживающими государствами-членами являются Швеция (79%), Дания (75%) и Литва (74%).

Наименее восприимчивы

Австрия (45%), Чешская Республика (43%) и Франция (43%).

Возраст респондентов

Молодые европейцы особенно поддерживают расширение. 67% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет поддерживают это, в то время как этот показатель составляет 63% молодых людей в возрасте от 25 до 39 лет. В целом опрос показывает, что две трети европейцев одобряют такое открытие.

37% респондентов считают, что расширение усилит влияние ЕС в мире. Еще 37% считают, что оно укрепит европейский рынок.

Наконец 30% граждан считают, что расширение приведет к большей солидарности между государствами-членами. Но с этой общественной поддержкой необходима политическая решимость для продвижения процесса вперед, отмечает Корина Стратулат.

Что беспокоит людей

Однако расширение также вызывает беспокойство:

40% граждан ссылаются на неконтролируемую иммиграцию,

39% указывают на риски коррупции и преступности,

37% обеспокоены тем, во сколько это открытие обойдется налогоплательщикам.

Для успешного политического открытия европейские граждане считают, что расширение должно сопровождаться мерами, гарантирующими верховенство права и борьбу с коррупцией (44%).

Они также призывают страны-кандидаты взять на себя четкие обязательства по внедрению реформ ЕС (38%). Наконец, респонденты предлагают ужесточить критерии вступления, чтобы обеспечить применение кандидатами стандартов ЕС после окончательного вступления.

