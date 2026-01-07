В Нацполиции опровергли информацию о введении штрафных баллов для водителей Сегодня 06:09 — Личные финансы

В Нацполиции опровергли информацию о введении штрафных баллов для водителей

В Нацполиции опровергли информацию, которая распространяется по сети, о внедрении системы штрафных баллов для водителей.

По данным ведомства, в настоящее время существует ряд законопроектов, призванных урегулировать этот вопрос и ввести штрафные баллы в будущем, по примеру других стран.

«Однако пока этот вопрос находится на рассмотрении, и штрафные баллы не введены!».

Отмечается, что в случае нововведений, Нацполиция обязательно уведомит об этом заранее.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что вскоре украинских водителей ожидают существенные изменения — с 2026 года депутаты предлагают ввести новую систему штрафных баллов, которая коренным образом изменит подход к наказанию за нарушение ПДД.

Реформа предполагает, что штрафы перестанут быть единственной формой ответственности. Каждое нарушение будет учитываться в личном реестре водителя, и последствия будут набираться постепенно — от мелких предупреждений до лишения права управления.

