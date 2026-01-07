В Нацполиции опровергли информацию о введении штрафных баллов для водителей
В Нацполиции опровергли информацию, которая распространяется по сети, о внедрении системы штрафных баллов для водителей.
По данным ведомства, в настоящее время существует ряд законопроектов, призванных урегулировать этот вопрос и ввести штрафные баллы в будущем, по примеру других стран.
«Однако пока этот вопрос находится на рассмотрении, и штрафные баллы не введены!».
Отмечается, что в случае нововведений, Нацполиция обязательно уведомит об этом заранее.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что вскоре украинских водителей ожидают существенные изменения — с 2026 года депутаты предлагают ввести новую систему штрафных баллов, которая коренным образом изменит подход к наказанию за нарушение ПДД.
Реформа предполагает, что штрафы перестанут быть единственной формой ответственности. Каждое нарушение будет учитываться в личном реестре водителя, и последствия будут набираться постепенно — от мелких предупреждений до лишения права управления.
