Зарплата «в конверте» лишит соцвыплат — ПФУ предупредил о рисках

Личные финансы
24
Некоторые украинцы получают зарплаты в конверте и считают это выгодным. Пенсионный Фонд напоминает: такая экономия может очень дорого обойтись.
В нынешних условиях войны и нестабильной экономики неофициальные выплаты легко превращаются в потерю соцзащиты, проблемы с пенсией и полное отсутствие защиты перед работодателем.

Что означает зарплата «в конверте»

Зарплата «в конверте» — это схема, по которой часть или весь доход работник получает неофициально.
На бумаге человек может быть оформлен на минимальную ставку, а остальную зарплату получать наличными без уплаты налогов и социальных взносов.

Чем это чревато для работника

На первый взгляд, зарплата «в конверте», которую работники получают на руки кажется привлекательной. Но рисков гораздо больше:
  • отсутствие соцзащиты — в случае болезни, безработицы или травмы на работе человек не получит полноценных выплат;
  • минимальная пенсия — без уплаченных взносов и страхового стажа рассчитывать на достойные выплаты в старости не придется;
  • проблемы с кредитами — банки не учитывают неофициальные доходы, так что ипотека или кредит становятся недоступными;
  • полная незащищенность — такого работника могут уволить без предупреждения, компенсаций и каких-либо гарантий.

Что рискует получить работодатель

Для бизнеса «теневая» занятость также имеет серьезные последствия. Речь идет о штрафах, налоговых доначислениях, блокировании счетов и даже аресте имущества. Нелегально работающие компании рискуют потерять доступ к госзаказам, международным рынкам и инвестициям.
Напомним, что из-за зарплат «в конвертах» украинский бюджет теряет ежегодно более 200 миллиардов гривен.

Почему легальная работа выгодна обеим сторонам

Официальное трудоустройство гарантирует работнику оплачиваемый отпуск, больничные, декретные, пенсионный стаж и возможность защиты своих прав в суде.
Для бизнеса это стабильность, прозрачные правила игры, развитие и конкурентоспособность.
Налоговики отмечают: единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ), уплачиваемый работодателем, обеспечивает работнику право на государственные социальные гарантии.
22% от заработной платы, уплачиваемой в виде ЕСВ, являются основным источником финансирования:
  • больничных в случае временной нетрудоспособности;
  • выплат в период декретного отпуска и ухода за ребенком;
  • пособия по безработице или в случае приостановки трудовых отношений;
  • начисление страхового стажа, необходимого для получения пенсии
Ранее мы сообщали, как правильно просить о повышении зарплаты.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
