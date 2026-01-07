Зарплата «в конверте» лишит соцвыплат — ПФУ предупредил о рисках Сегодня 08:06 — Личные финансы

Некоторые украинцы получают зарплаты в конверте и считают это выгодным. Пенсионный Фонд напоминает: такая экономия может очень дорого обойтись.

В нынешних условиях войны и нестабильной экономики неофициальные выплаты легко превращаются в потерю соцзащиты, проблемы с пенсией и полное отсутствие защиты перед работодателем.

Что означает зарплата «в конверте»

Зарплата «в конверте» — это схема, по которой часть или весь доход работник получает неофициально.

На бумаге человек может быть оформлен на минимальную ставку, а остальную зарплату получать наличными без уплаты налогов и социальных взносов.

Чем это чревато для работника

На первый взгляд, зарплата «в конверте», которую работники получают на руки кажется привлекательной. Но рисков гораздо больше:

отсутствие соцзащиты — в случае болезни, безработицы или травмы на работе человек не получит полноценных выплат;

— в случае болезни, безработицы или травмы на работе человек не получит полноценных выплат; минимальная пенсия — без уплаченных взносов и страхового стажа рассчитывать на достойные выплаты в старости не придется;

— без уплаченных взносов и страхового стажа рассчитывать на достойные выплаты в старости не придется; проблемы с кредитами — банки не учитывают неофициальные доходы, так что ипотека или кредит становятся недоступными;

— банки не учитывают неофициальные доходы, так что ипотека или кредит становятся недоступными; полная незащищенность — такого работника могут уволить без предупреждения, компенсаций и каких-либо гарантий.

Что рискует получить работодатель

Для бизнеса «теневая» занятость также имеет серьезные последствия. Речь идет о штрафах, налоговых доначислениях, блокировании счетов и даже аресте имущества. Нелегально работающие компании рискуют потерять доступ к госзаказам, международным рынкам и инвестициям.

Напомним, что из-за зарплат «в конвертах» украинский бюджет теряет ежегодно более 200 миллиардов гривен.

Почему легальная работа выгодна обеим сторонам

Официальное трудоустройство гарантирует работнику оплачиваемый отпуск, больничные, декретные, пенсионный стаж и возможность защиты своих прав в суде.

Для бизнеса это стабильность, прозрачные правила игры, развитие и конкурентоспособность.

Налоговики отмечают : единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ), уплачиваемый работодателем, обеспечивает работнику право на государственные социальные гарантии.

22% от заработной платы, уплачиваемой в виде ЕСВ, являются основным источником финансирования:

больничных в случае временной нетрудоспособности;

выплат в период декретного отпуска и ухода за ребенком;

пособия по безработице или в случае приостановки трудовых отношений;

начисление страхового стажа, необходимого для получения пенсии

