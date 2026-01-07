Зарплата «в конверте» лишит соцвыплат — ПФУ предупредил о рисках
Некоторые украинцы получают зарплаты в конверте и считают это выгодным. Пенсионный Фонд напоминает: такая экономия может очень дорого обойтись.
В нынешних условиях войны и нестабильной экономики неофициальные выплаты легко превращаются в потерю соцзащиты, проблемы с пенсией и полное отсутствие защиты перед работодателем.
Что означает зарплата «в конверте»
Зарплата «в конверте» — это схема, по которой часть или весь доход работник получает неофициально.
На бумаге человек может быть оформлен на минимальную ставку, а остальную зарплату получать наличными без уплаты налогов и социальных взносов.
Чем это чревато для работника
На первый взгляд, зарплата «в конверте», которую работники получают на руки кажется привлекательной. Но рисков гораздо больше:
- отсутствие соцзащиты — в случае болезни, безработицы или травмы на работе человек не получит полноценных выплат;
- минимальная пенсия — без уплаченных взносов и страхового стажа рассчитывать на достойные выплаты в старости не придется;
- проблемы с кредитами — банки не учитывают неофициальные доходы, так что ипотека или кредит становятся недоступными;
- полная незащищенность — такого работника могут уволить без предупреждения, компенсаций и каких-либо гарантий.
Что рискует получить работодатель
Для бизнеса «теневая» занятость также имеет серьезные последствия. Речь идет о штрафах, налоговых доначислениях, блокировании счетов и даже аресте имущества. Нелегально работающие компании рискуют потерять доступ к госзаказам, международным рынкам и инвестициям.
Напомним, что из-за зарплат «в конвертах» украинский бюджет теряет ежегодно более 200 миллиардов гривен.
Почему легальная работа выгодна обеим сторонам
Официальное трудоустройство гарантирует работнику оплачиваемый отпуск, больничные, декретные, пенсионный стаж и возможность защиты своих прав в суде.
Для бизнеса это стабильность, прозрачные правила игры, развитие и конкурентоспособность.
Налоговики отмечают: единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ), уплачиваемый работодателем, обеспечивает работнику право на государственные социальные гарантии.
22% от заработной платы, уплачиваемой в виде ЕСВ, являются основным источником финансирования:
- больничных в случае временной нетрудоспособности;
- выплат в период декретного отпуска и ухода за ребенком;
- пособия по безработице или в случае приостановки трудовых отношений;
- начисление страхового стажа, необходимого для получения пенсии
Ранее мы сообщали, как правильно просить о повышении зарплаты.
