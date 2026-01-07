Ляшко рассказал, когда пациенты смогут обращаться в медицинские учреждения для прохождения программы скрининга 40+ Сегодня 08:33 — Личные финансы

Первые пациенты обратятся в медицинские учреждения для прохождения программы скрининга 40+ в начале февраля, к участию в программе уже присоединилось 391 медучреждение.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время пресс-конференции, передает «Интерфакс-Украина».

«Так построен график, что на 30 день после дня рождения приходит СМС об участии в программе. На седьмой день пройдут средства, то есть фактически 8 февраля придет в больницу первый пациент проходить скрининг. Сейчас мы говорим о том, что 391 заведение уже готово принимать пациентов», — сказал он.

Комментируя отличие программы скрининга от прохождения обследований у семейного врача, Ляшко отметил, что «люди не приоритезируют состояние своего здоровья и обращаются к врачу уже тогда, когда есть либо первые симптомы, либо уже необратимые изменения».

«Запуская программу скрининга здоровья 40+, мы изучили большое количество международного опыта, научных публикаций и решили пойти с изменением подхода этой программы, которая предусматривает определенные мотивационные вещи, которые говорят о том, что мы перенаправляем соответствующие средства человеку. Это мотивация человеку обратиться в удобное учреждение здравоохранения для того, чтобы пройти соответствующие обследования. Для заведения это мотивация пригласить человека каждый год приходить на эти обследования», — отметил он.

Ляшко также сообщил, что «в дальнейшем программа будет модернизирована».

Он также обратил внимание на то, что «в скрининг добавлено психическое здоровье, это вызов на войну».

«Это вызов на войну. Все мы понимаем, что завершается четвертый год полномасштабного вторжения, до этого еще была с 2014 года и аннексия Крыма, и Донецкой Луганской области. Поэтому мы понимаем, в каких условиях живут украинцы и важность скрининга ментального здоровья», — сказал он.

Ляшко сообщил, что в настоящее время Минздрав пересматривает вопросы финансирования психиатрической помощи на 2026 год «чтобы увеличить тариф и увеличить финансирование этой сферы».

Как сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, на участие в программе скрининга заявки подали около 400 заведений здравоохранения по всей Украине и перечень заведений расширяется.

«В течение 2026 года мы ожидаем, что к ней смогут присоединиться около 5 миллионов пациентов старше 40 лет. На сегодняшний день в Украине людей в возрасте 40+ лет более 11 миллионов», — привела статистику она.

Справка Finance.ua:

1 января стартовал скрининг здоровья 40+ в Дії — программа раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем ментального здоровья;

если вам исполнилось 40 лет и старше, через 30 дней после дня рождения вы получите пуш-уведомление в Дії. Примите его и закажите Дія. Карту или воспользуйтесь уже имеющейся. В течение 7 дней на нее придут 2000 грн, которые можно использовать на скрининг здоровья.



