Минюст готовит развод онлайн и еще ряд новых услуг в «Дія»
Министерство юстиции планирует запустить пять новых онлайн-услуг, которые в скором времени будут доступны украинцам в «Дія».
Об этом рассказала заместитель министра юстиции по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ольга Рябуха в интервью Zn.ua.
Так, правительство планирует запустить услугу развода онлайн в приложении «Дія». В феврале-марте следующего года планируется начать ее бета-тестирование.
Также запустят услугу актуализации актовых записей — граждане смогут подать заявление через «Дія» для исправления, например, ошибки в фамилии или в серии номера свидетельства о браке. Заявление будет направлено в регистраторы Государственного реестра актов гражданского состояния граждан по областям. Специалисты поднимут архивы, проверят и исправят ошибку.
Уже завершается тестирование услуги по общественным объединениям — их можно зарегистрировать онлайн.
Также в Минюсте анонсировали "єНотаріат" — фактически личный кабинет нотариуса, в котором объединены реестр доверенностей, наследственности, нотариальных бланков, проверка паспортных данных в интеграции с демографическим реестром, налогового номера.
Пока состоялся только первый этап тестирования, во время которого было собрано около трехсот отзывов, и в два этапа обновлена система. Было также развернуто резервное хранение копий документов.
В министерстве ожидают, что в ближайшее время пройдет второй этап тестирования после назначения министра юстиции. На этом этапе будет создание услуг в «Дія».
Рябуха сообщила, что в Минюсте планируют перевести в онлайн семь нотариальных услуг. Прежде всего — доверенность, эта услуга является самой популярной. Однако она подчеркнула, что в «Дія» не будет завещаний, поскольку это слишком рискованно.
В 2026 году чиновники планируют запуск услуги прозрачности конечных бенефициарных собственников, которая является требованием Международного валютного фонда и евроинтеграционным обязательством Украины.
Рябуха отмечает, что данные о выгодоприобретателях юрлица должны быть открыты. Юридические лица смогут онлайн подавать и обновлять такие сведения, которые будут в публичном доступе через бесплатный доступ в Единый государственный реестр бизнеса.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Минюст готовит масштабное обновление сервиса «єМалятко». Какие изменения хотят внести в «єМалятко»:
- запустить услугу в мобильном приложении (сейчас она есть только на вебпортале);
- сейчас родители сами подают заявление на получение услуг. В Минюсте хотят, чтобы государство проактивно предлагало родителям осуществить регистрацию рождения ребенка и другие услуги.
