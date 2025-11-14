«Дія»: будет ли обязательной для всех украинцев Сегодня 12:12 — Личные финансы

«Дія»: будет ли обязательной для всех украинцев

Война «подсветила» успех «Дія», поскольку большое количество украинцев вынужденно уехали за границу и столкнулись со многими бюрократическими процессами в других странах.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказала ответственная за «Дія» заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

«Мы прошли большой путь к тому, чтобы „Дія“ стала поп-культурой. Мы начинали это в 2019 году, когда, будем честными, мало кто верил в успех цифрового государства, государства в смартфоне», — поделилась специалист.

Она добавила, что особенно ощутима ее польза стала тогда, когда люди столкнулись со сложностями в других странах. Ведь «Дія» позволяет «в пару кликов» сделать то, что за границей может занимать недели.

«Мы прошли путь от того, что у нас в мобильном приложении сначала было всего два документа: водительские права и техпаспорт на машину. А сейчас наша целевая аудитория — до 23 миллионов человек, почти 200 услуг в приложении и на портале. 33 документа и еще много сервисов, которых не было онлайн», — рассказала Коваль.

По ее словам, «Дія» масштабировалось «с уровня мобильного приложения с парой опций в большую экосистему, которой пользуется почти каждый украинец».

«Дія» уже интегрировалось в нашу жизнь, это уже что-то знакомое, родное. Если тебе нужно пообщаться с государством, это происходит легким, удобным способом. С каждым годом мы ставим себе еще большие цели, чтобы государство не было «пугающим монстром», — отметила замминистра.

По ее мнению, «государство в целом должно минимизировать общение с гражданами, насколько это возможно».

Может ли «Дія» со временем охватить все государственные услуги

Со временем «Дія» может заменить все государственные услуги (за которыми сейчас люди ходят в госучреждения и стоят в очередях).

«Даже не может, а так и будет. Мы над этим работаем круглосуточно. Это — вопрос времени. Есть такие государственные услуги, с которыми человек сталкивается только раз в жизни. А есть такие, с которыми сталкивается на постоянной основе. Работаем, чтобы онлайн было доступно большинство из них», — рассказала эксперт.

Она добавила, что речь не идет о «цифровизации бумажного хаоса».

«Например, есть бумажка, которую нужно куда-то понести. Мы погружаемся глубже. Задаем вопрос, нужна ли эта бумажка вообще? Где она нужна? Какие есть препятствия?» — пояснила специалист.

Может ли «Дія» стать обязательной

По словам Коваль, «Дія» — это «не обязательство», а «удобный инструмент».

«Я просто думаю, что со временем будет уменьшаться количество тех, кто ходит в разные государственные учреждения — просто потому, что это будет доступно в пару кликов онлайн», — отметила она.

Замминистра предположила, что «через некоторое время никто и не вспомнит, что кто-то когда-то не пользовался «Дія».

«Это как в свое время ездили на лошадях, а потом пересели на авто. Этот процесс будет происходить органично и естественно. Мы не видим никого смысла насильно что-то внедрять, кого-то обязывать. Если продукт классный, то им и так будут пользоваться», — подытожила она.

