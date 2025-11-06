Мультишеринг в «Дія»: как банки автоматизируют проверку документов
С июня в «Дія» заработал сервис, позволяющий гражданам присылать компаниям сразу несколько цифровых копий документов — Мультишеринг. С момента запуска украинцы более 3 миллионов раз поделились копиями цифровых документов. Также мультишеринг подключили уже более 80 компаний, треть из которых — банки.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
Мультишеринг решает распространенную проблему бизнеса — долгие и неудобные процессы сбора копий документов от клиентов. Раньше приходилось посылать несколько запросов, ждать сканы или фото, проверять, все ли документы на месте. Это отнимало время, создавало риск ошибок и увеличивало расходы.
Теперь бизнес получает весь пакет цифровых документов сразу, а клиентам не нужно собирать необходимые бумаги, загружать каждый файл или приносить физические копии.
Как Мультишеринг помогает банкам
Банки используют мультишеринг, чтобы упростить и ускорить ряд важных процессов. Благодаря сервису «Дія» они:
- открывают счета;
- оформляют банковские карты;
- обновляют и верифицируют данные клиентов;
- автоматизируют процедуры KYC (Знай своего клиента), делая взаимодействие с банком более быстрым и удобным для всех.
Как работает Мультишеринг:
1. Пользователь нажимает кнопку или сканирует QR-код на ресурсе бизнеса.
2. Выбирает документы, которыми необходимо поделиться.
3. Заверяет запрос «Дія.Підпис» и подтверждает отправку копий.
Как отметили в Минцифры, почти 500 000 клиентов monobank, 500 000 клиентов ПУМБ и 250 000 клиентов Alliance Bank уже воспользовались Мультишерингом.
Сервис существенно сокращает время открытия счета. В среднем процедура длится до пяти минут, в то время как раньше занимала около 25 минут.
В monobank отмечают, что самая быстрая регистрация клиента через «Дія» длилась всего 93 секунды.
«Благодаря автоматизации передачи данных удалось снизить количество ручных операций, сократить затраты времени работников и минимизировать риски ошибок», — рассказал директор департамента карточных и пассивных продуктов розничного бизнеса ПУМБ Дмитрий Коваль.
В Alliance Bank добавили, что Мультишеринг стал важным этапом цифровизации процессов, сочетая удобство для клиентов с повышением внутренней эффективности.
