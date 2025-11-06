Мультишеринг в «Дія»: как банки автоматизируют проверку документов Сегодня 20:22 — Личные финансы

Мультишеринг в «Дія»: как банки автоматизируют проверку документов

С июня в «Дія» заработал сервис, позволяющий гражданам присылать компаниям сразу несколько цифровых копий документов — Мультишеринг. С момента запуска украинцы более 3 миллионов раз поделились копиями цифровых документов. Также мультишеринг подключили уже более 80 компаний, треть из которых — банки.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Мультишеринг решает распространенную проблему бизнеса — долгие и неудобные процессы сбора копий документов от клиентов. Раньше приходилось посылать несколько запросов, ждать сканы или фото, проверять, все ли документы на месте. Это отнимало время, создавало риск ошибок и увеличивало расходы.

Теперь бизнес получает весь пакет цифровых документов сразу, а клиентам не нужно собирать необходимые бумаги, загружать каждый файл или приносить физические копии.

Как Мультишеринг помогает банкам

Банки используют мультишеринг, чтобы упростить и ускорить ряд важных процессов. Благодаря сервису «Дія» они:

открывают счета;

оформляют банковские карты;

обновляют и верифицируют данные клиентов;

автоматизируют процедуры KYC (Знай своего клиента), делая взаимодействие с банком более быстрым и удобным для всех.

Инфографика: Минцифры

Как работает Мультишеринг:

1. Пользователь нажимает кнопку или сканирует QR-код на ресурсе бизнеса.

2. Выбирает документы, которыми необходимо поделиться.

3. Заверяет запрос «Дія.Підпис» и подтверждает отправку копий.

Как отметили в Минцифры, почти 500 000 клиентов monobank , 500 000 клиентов ПУМБ и 250 000 клиентов Alliance Bank уже воспользовались Мультишерингом.

Сервис существенно сокращает время открытия счета. В среднем процедура длится до пяти минут, в то время как раньше занимала около 25 минут.

В monobank отмечают, что самая быстрая регистрация клиента через «Дія» длилась всего 93 секунды.

«Благодаря автоматизации передачи данных удалось снизить количество ручных операций, сократить затраты времени работников и минимизировать риски ошибок», — рассказал директор департамента карточных и пассивных продуктов розничного бизнеса ПУМБ Дмитрий Коваль.

В Alliance Bank добавили, что Мультишеринг стал важным этапом цифровизации процессов, сочетая удобство для клиентов с повышением внутренней эффективности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.