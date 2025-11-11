Резиденты «Дія.City» уплатили уже 55 млрд грн налогов
По состоянию на ноябрь 2025 года «Дія.City» насчитывает 3 000 резидентов, среди которых более 400 — defense tech-компании. За все время резиденты уплатили около 55 млрд грн налогов.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Он напомнил, что «Дія.City» было запущено за две недели до начала полномасштабного вторжения. Это налоговое и правовое пространство позволило технологическому бизнесу и инновационным стартапам развиваться даже в военное время и поддерживать устойчивость украинской экономики.
«Сейчас в „Дія.City“ уже 3 000 резидентов, из них более 400 — defense tech-компании. Это люди и технологии, которые сегодня работают на оборонку и создают инновации для современной технологической войны», — отметил Федоров.
По его словам, за все время резиденты уплатили около 55 млрд грн налогов, и этот показатель растет ежеквартально.
Преимущества для резидентов «Дія.City»
«Дія.City» обеспечивает своим резидентам:
- благоприятные налоговые условия;
- гибкие формы сотрудничества со специалистами;
- инструменты для привлечения венчурного инвестирования;
- гарантии защиты интеллектуальной собственности
Напомним, ранее народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что в реестре «Дія.City» зарегистрировано гораздо меньше компаний, чем ожидалось, даже несмотря на то, что правительство разрешило присоединять не только IТ-компании. Часть индустрии продолжает отдавать предпочтение схемам с ФЛП для минимизации налогов.
В августе Кабинет Министров расширил список сфер, компании из которых могут стать резидентами правового и налогового режима «Дія.City». Теперь присоединиться к режиму «Дія.City» смогут компании, работающие по следующим направлениям:
- Цифровое моделирование зданий — технологии, применяемые для точного планирования, проектирования и управления всеми этапами строительства.
- Обработка аудиовизуальных произведений — деятельность в сфере послепроизводства контента, компьютерной графики, анимации, спецэффектов и создания фонограмм.
