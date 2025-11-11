0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Резиденты «Дія.City» уплатили уже 55 млрд грн налогов

Казна и Политика
33
Резиденты «Дія.City» уплатили уже 55 млрд грн налогов
Резиденты «Дія.City» уплатили уже 55 млрд грн налогов
По состоянию на ноябрь 2025 года «Дія.City» насчитывает 3 000 резидентов, среди которых более 400 — defense tech-компании. За все время резиденты уплатили около 55 млрд грн налогов.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Он напомнил, что «Дія.City» было запущено за две недели до начала полномасштабного вторжения. Это налоговое и правовое пространство позволило технологическому бизнесу и инновационным стартапам развиваться даже в военное время и поддерживать устойчивость украинской экономики.
«Сейчас в „Дія.City“ уже 3 000 резидентов, из них более 400 — defense tech-компании. Это люди и технологии, которые сегодня работают на оборонку и создают инновации для современной технологической войны», — отметил Федоров.
По его словам, за все время резиденты уплатили около 55 млрд грн налогов, и этот показатель растет ежеквартально.

Преимущества для резидентов «Дія.City»

«Дія.City» обеспечивает своим резидентам:
  • благоприятные налоговые условия;
  • гибкие формы сотрудничества со специалистами;
  • инструменты для привлечения венчурного инвестирования;
  • гарантии защиты интеллектуальной собственности
Напомним, ранее народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что в реестре «Дія.City» зарегистрировано гораздо меньше компаний, чем ожидалось, даже несмотря на то, что правительство разрешило присоединять не только IТ-компании. Часть индустрии продолжает отдавать предпочтение схемам с ФЛП для минимизации налогов.
В августе Кабинет Министров расширил список сфер, компании из которых могут стать резидентами правового и налогового режима «Дія.City». Теперь присоединиться к режиму «Дія.City» смогут компании, работающие по следующим направлениям:
  1. Цифровое моделирование зданий — технологии, применяемые для точного планирования, проектирования и управления всеми этапами строительства.
  2. Обработка аудиовизуальных произведений — деятельность в сфере послепроизводства контента, компьютерной графики, анимации, спецэффектов и создания фонограмм.
🔎 Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин».
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems