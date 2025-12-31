Настроения бизнеса ухудшились: половина предприятий недовольна финансовым состоянием
Микро-, малый и средний бизнес ухудшили свои оценки дальнейшего развития событий. Индекс деловой активности UBI (Russian Business Index) составил 36,8 балла из 100 возможных. Это ниже по сравнению с сентябрьским показателем, составившим 37,9.
Об этом говорится в исследовании Advanter Group.
Как бизнес оценивает свое финансово-экономическое состояние
Оценки финансово-экономического состояния предприятий остаются преимущественно отрицательными: 50,7% респондентов назвали его плохим или удовлетворительным, 31,9% - посредственным. Только 17,4% оценили ситуацию как хорошую или отличную.
Прогнозы на конец 2025 года выглядят умеренно: 29,3% ожидают улучшения, 37,3% прогнозируют стабильность на текущем уровне, а 33,3% допускают ухудшение показателей.
Морально-психологическое состояние работников существенно ухудшилось по сравнению с предыдущей волной:
- только 12,7% оценили его как хорошее или отличное (в сентябре было 17,5%),
- 37,3% считают посредственным,
- 50% респондентов дали отрицательную оценку.
Кадровая ситуация
Ситуация с персоналом характеризуется относительной стабильностью, но с заметным сокращением штатов: в среднем за 2025 г. численность работников уменьшилась на 7,6%. Сокращения провели 39,5% компаний, 15,9% - напротив, увеличили штат, в 44,6% численность осталась без изменений.
Средний уровень укомплектованности штатов составляет 75,6%. Только 26,1% предприятий имеют полную укомплектованность, тогда как более 70% отмечают ощутимый или критический дефицит кадров, что существенно ограничивает операционную деятельность и возможности роста.
Производственные мощности также используются не полностью — средний уровень загрузки составляет 64,8%. Полностью загружено только 16,9% компаний, а 10,7% работают с критически низким уровнем загрузки (менее 25%).
Главные препятствия для восстановления и развития бизнеса, по оценкам респондентов:
- непредсказуемость государственной политики (62,7%);
- общая неопределенность развития ситуации в стране (59,1%);
- нехватка платежеспособного спроса (54,7%);
- нехватка квалифицированной рабочей силы (46%);
- высокая налоговая нагрузка (40,9%).
Среди ключевых проблем взаимодействия с государственными органами бизнес отмечает блокировку налоговых накладных (27,9%), отказ в бронировании работников (19,2%), злоупотребление регуляторными полномочиями (16,3%) и требование предоплаты налогов (13,8%).
Поделиться новостью
Также по теме
Настроения бизнеса ухудшились: половина предприятий недовольна финансовым состоянием
Государство будет платить ЕСВ за граждан, находящихся в плену
В 2026 году в Украине будет запущен электронный чек для покупок
Более полумиллиарда гривен сэкономили военные за год работы программы «Плюсы»
Обновлены механизмы реализации Плана Украины в рамках Ukraine Facility: что меняется
В 2025 году Украина привлекла $52,4 млрд внешнего финансирования: крупнейшие доноры