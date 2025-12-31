Настроения бизнеса ухудшились: половина предприятий недовольна финансовым состоянием Сегодня 21:12 — Казна и Политика

Настроения бизнеса ухудшились: половина предприятий недовольна финансовым состоянием

Микро-, малый и средний бизнес ухудшили свои оценки дальнейшего развития событий. Индекс деловой активности UBI (Russian Business Index) составил 36,8 балла из 100 возможных. Это ниже по сравнению с сентябрьским показателем, составившим 37,9.

Об этом говорится в исследовании Advanter Group.

Как бизнес оценивает свое финансово-экономическое состояние

Оценки финансово-экономического состояния предприятий остаются преимущественно отрицательными: 50,7% респондентов назвали его плохим или удовлетворительным, 31,9% - посредственным. Только 17,4% оценили ситуацию как хорошую или отличную.

Прогнозы на конец 2025 года выглядят умеренно: 29,3% ожидают улучшения, 37,3% прогнозируют стабильность на текущем уровне, а 33,3% допускают ухудшение показателей.

Морально-психологическое состояние работников существенно ухудшилось по сравнению с предыдущей волной:

только 12,7% оценили его как хорошее или отличное (в сентябре было 17,5%),

37,3% считают посредственным,

50% респондентов дали отрицательную оценку.

Кадровая ситуация

Ситуация с персоналом характеризуется относительной стабильностью, но с заметным сокращением штатов: в среднем за 2025 г. численность работников уменьшилась на 7,6%. Сокращения провели 39,5% компаний, 15,9% - напротив, увеличили штат, в 44,6% численность осталась без изменений.

Средний уровень укомплектованности штатов составляет 75,6%. Только 26,1% предприятий имеют полную укомплектованность, тогда как более 70% отмечают ощутимый или критический дефицит кадров, что существенно ограничивает операционную деятельность и возможности роста.

Производственные мощности также используются не полностью — средний уровень загрузки составляет 64,8%. Полностью загружено только 16,9% компаний, а 10,7% работают с критически низким уровнем загрузки (менее 25%).

Главные препятствия для восстановления и развития бизнеса, по оценкам респондентов:

непредсказуемость государственной политики (62,7%);

общая неопределенность развития ситуации в стране (59,1%);

нехватка платежеспособного спроса (54,7%);

нехватка квалифицированной рабочей силы (46%);

высокая налоговая нагрузка (40,9%).

Среди ключевых проблем взаимодействия с государственными органами бизнес отмечает блокировку налоговых накладных (27,9%), отказ в бронировании работников (19,2%), злоупотребление регуляторными полномочиями (16,3%) и требование предоплаты налогов (13,8%).

