Зеленский поручил правительству запустить экспорт украинского оружия уже в ноябре

Президент Владимир Зеленский поручил правительству в ноябре запустить программу контролируемого экспорта оружия украинского производства.

Об этом глава государства заявил во время встречи с членами правительства.

Зеленский подчеркнул, что министр обороны должен до конца года полностью выполнить задачи по производству и поставке дронов FPV, дронов-перехватчиков и беспилотников для ударов на большие расстояния.

«Программу контролируемого экспорта нашего оружия нужно запустить уже в следующем месяце. До конца года должны выйти на показатель более 50% оружия украинского производства в системе защиты государства», — отметил президент.

Задачи для правительства

В ходе совещания также обсудили проблемные вопросы в здравоохранении, в том числе цены на лекарства и их доступность. Министр здравоохранения должен обеспечить конкретные результаты, чтобы украинцы почувствовали, что медикаменты становятся действительно более доступными.

Отдельно Зеленский обратился к вице-премьер-министру по гуманитарной политике и министру культуры. Он отметил необходимость привлечения ресурсов в сферу культуры во время войны. По словам президента, некоторые страны готовы поддержать Украину, а МИД и офис президента помогут в международной коммуникации.

Также идет работа над повышением зарплат в сфере образования. В следующем году правительство должно обеспечить рост доходов для учителей школ и преподавателей университетов.

Министру финансов президент поручил определить приоритетные общественные потребности, на которые будут ориентированы средства от замороженных российских активов.

Отдельное внимание Зеленский уделил политике в отношении ветеранов. По его словам, в этой сфере требуется больше активности и результатов не только от профильного министра, но и от всей системы власти.

Напомним, в начале октября на международном Форуме оборонных индустрий Владимир Зеленский заявил , что поручил Кабинету министров, Офису президента, секретарю СНБО разработать механизм для открытия контролируемого экспорта украинского оружия. Уже есть договоренности об открытии экспортно-импортных платформ в Европе, Соединенных Штатах Америки и на Ближнем Востоке.

Он отметил, что потенциал украинского производства оружия значительно больше, чем сейчас финансируется благодаря внутреннему ресурсу и двусторонним договоренностям с партнерами.

