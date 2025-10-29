Dragon Capital дали прогнозы относительно экономического роста Украины до 2026 года (таблица)
Экономика Украины продолжала расти в первой половине 2025 г. благодаря устойчивому потребительскому спросу, дальнейшему расширению внутреннего военного производства и «энергетическому» перемирию.
Об этом говорится в прогнозе Dragon Capital, предоставленном finance.ua.
Тем не менее, темпы роста замедлились на фоне потерь производственных мощностей, исчерпывания предыдущих двигателей роста (макроэкономическая стабилизация и полноценное восстановление работы Черноморских портов) и высокого дефицита рабочей силы.
Также начиная с июня на темпы роста реального ВВП негативно влияла задержка сбора урожая зерновых из-за неблагоприятных погодных условий.
Поэтому рост реального ВВП замедлился до 0,8% г/г в первой половине 2025 г. с 2,9% в 2024 г. и 5,5% в 2023 г.
Отрицательные факторы
Возобновление российских атак на критическую инфраструктуру будет являться главным негативным фактором для экономики на прогнозном горизонте. экономическую активность будет поддерживать дополнительный бюджетный стимул, который становится возможным благодаря большему внешнему финансированию.
Дефицит бюджета
По обновленному прогнозу, дефицит бюджета сектора госуправления в этом году достигнет рекордных $50 млрд и, вероятно, останется таким же высоким в 2026 г. по сравнению с $44 млрд в предыдущем прогнозе. Временную поддержку росту реального ВВП в четвертом квартале 2025 г. также будет оказывать сектор сельского хозяйства благодаря ускорению сбора урожая.
Учитывая эти факторы, снижен наш прогноз роста ВВП в 2025 г. на 0,3 п.п. до 1,7% г/г, и прогноз ВВП в 2026 г. — на 0,5 п.п. до 1,0% г/г в 2026 г., однако из-за значительной неопределенности масштаба потенциальных разрушений критической инфраструктуры риски дальнейшего ухудшения прогноза остаются высокими.
«Мы подтверждаем нашу прошлую оценку роста ВВП на 5% г/г в 2026 г. в случае достижения устойчивого перемирия в начале следующего года благодаря росту потребления и возобновлению инвестиционной активности на фоне снижения рисков безопасности, частичного возврата беженцев и начала восстановления, которое будет обеспечено достаточным внешним ресурсом. По нашим расчетам, эти факторы преобладают над негативным влиянием на экономику от сокращения оборонных расходов из бюджета» — резюмировали в Dragon Capital.
Также Dragon Capital дали прогноз курса гривны до конца 2026 года. По обновленному прогнозу, курс гривны достигнет 43,0 грн/долл. США к концу 2025 г. и 44,0 грн/долл. США к концу 2026 г. по сравнению с 43,5 и 46,0, ожидаемыми ранее.
