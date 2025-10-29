Могут ли мужчины выезжать в командировку за границу во время войны
Вопрос выезда мужчин за границу во время войны остается актуальным для многих компаний. Часто речь идет о краткосрочных командировках для участия во встречах, обучениях или конференциях.
Главный вопрос: могут ли забронированные работники официально выехать за границу во время военного положения?
Ответ на этот вопрос дала партнер Expatpro Татьяна Ященко, сообщает robota.ua.
Могут ли забронированные работники выезжать в командировку
Правила выезда для мужчин призывного возраста определяет Постановление Кабмина № 57 о пересечении государственной границы. В нем предусмотрено, что забронированные работники, не подлежащие мобилизации, могут пересекать границу, в том числе и с целью командировки.
Однако прямой нормы «выезд в командировку для всех забронированных» в законодательстве нет. Она четко прописана только для работников, забронированных государственными органами и органами местного самоуправления.
Для работников бизнеса действует общий принцип: забронированный работник может выехать, если он не подлежит мобилизации и имеет документы, подтверждающие цель поездки.
Нужно ли отдельное разрешение ТЦК
Специального разрешения от ТЦК для выезда за границу не требуется. Решение о пропуске принимает пограничная служба при контроле на границе.
«Такое решение, по сути, принимается на месте, и наличие документов, полноценно подтверждающих цель выезда, не гарантирует пропуска», — отмечает эксперт.
Пограничники проверяют документы, подтверждающие цель командировки (приказ, приглашение, программа мероприятия). Неподтверждение цели выезда является общим основанием для отказа в предоставлении разрешения на выезд.
Но даже полный пакет документов не гарантирует пересечения границы — решение принимается в каждом случае отдельно.
Кто может выезжать в командировку, даже если не работает в частном секторе
Исключения прямо предусмотрены для:
- руководителей государственных унитарных предприятий и их заместителей;
- председателей и членов исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству;
- глав и членов исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.
Они имеют право выезжать в служебные командировки при условии наличия подтверждающих документов.
Что делать, если правила изменятся во время поездки
Правила выезда могут измениться в любой момент. Если работник уже за границей, ему нужно иметь при себе документы, отвечающие новым требованиям для возвращения.
При этом важно: вернуться в Украину гражданин имеет право всегда. Ограничить въезд не могут.
