Кто имеет право забронировать до 100% работников (список) — Finance.ua

Кто имеет право забронировать до 100% работников (список)
Чтобы забронировать работников на портале «Дія», у компании должен быть действующий статус критического предприятия.
Об этом пишет правительственный портал.
Кто может получить статус критически важного предприятия
Чтобы получить статус критически важного, предприятия должны отвечать трем основным критериям:
- Средняя заработная плата работников не менее 20000 гривен.
- Отсутствие задолженности по налогам и ЕСВ.
А также один из следующих критериев на выбор:
- Большие налоговые поступления: уплата налогов свыше 1,5 млн евро в год.
- Валютные поступления: более 32 млн евро в год (кроме ссуд и кредитов).
- Стратегическое значение для государства или важность для отдельной отрасли или общины.
- Уровень зарплат: для коммунальных предприятий он не должен быть ниже среднего по региону за последний квартал 2021 года.
- Резидент «Дія.City».
Кто имеет право забронировать до 100% работников
Для некоторых предприятий можно забронировать до 100% своих работников. Это касается:
- Предприятий топливно-энергетического комплекса (по решению Министерства энергетики).
- Предприятий, выполняющих функции технического администратора Портала «Дія».
- Предприятий оборонно-промышленного комплекса (по решению Министерства по стратегическим отраслям промышленности).
- Предприятия, в состав которого входят штатные сборные команды олимпийских, неолимпийских видов спорта и спорта лиц с инвалидностью (по решению Министерства молодежи и спорта).
- Специализированных учреждений ООН, иностранных дипломатических учреждений, представительств международных организаций (по решению Министерства иностранных дел).
- Специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных или неправительственных организаций и учреждений, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина.
Также есть категории работников, которые могут бронироваться вне лимита компании, а именно:
- Медицинские работники, для которых работа в учреждениях здравоохранения является основной.
- Сотрудники аварийно-восстановительных бригад, обеспечивающих работу электронных коммуникационных сетей.
- Сотрудники бригад, осуществляющих строительство устойчивых к обесточиваниям электронных коммуникационных сетей (по технологии xPON) или сетей мобильной связи.
- Работники аварийно-восстановительных бригад, обеспечивающих работу газораспределительных систем.
Так предприятия будут работать для экономики и обороны без перерывов на бумажные заботы.
Благодаря автоматизированным проверкам в реестрах система сразу сообщит о результате рассмотрения заявки. Если бронирование утверждено, оно будет автоматически отображаться в приложении Резерв+.
Справка Finance.ua:
- В Минэкономики довольны перебронированием. Компании могут бронировать сотрудников, если отвечают критериям, например зарплата от 20 тыс. грн. Никаких глобальных изменений правил бронирования работников не предусматривается.
- Кабинет министров разрешил бронировать 100% медицинских работников государственных и коммунальных медучреждений и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
- Лидер по количеству предложений работы с бронированием в Украине — производственная отрасль. Вакансии с этой же опцией есть для строителей, водителей, фармацевтов, продавцов, кассиров. Однако для оформления отсрочки от мобилизации своим работникам предприятие должно удовлетворять требованиям критичности, в частности, относительно уровня зарплаты.
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