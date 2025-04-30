Кто имеет право забронировать до 100% работников (список) — Finance.ua

Кто имеет право забронировать до 100% работников (список) Сегодня 09:00 — Казна и Политика

Кто имеет право забронировать до 100% работников (список)

Чтобы забронировать работников на портале «Дія», у компании должен быть действующий статус критического предприятия.

Об этом Об этом пишет правительственный портал.

Читайте также Планируются ли изменения в правилах бронирования работников — ответ Минэкономики

Кто может получить статус критически важного предприятия

Чтобы получить статус критически важного, предприятия должны отвечать трем основным критериям:

Средняя заработная плата работников не менее 20000 гривен.

Отсутствие задолженности по налогам и ЕСВ.

А также один из следующих критериев на выбор:

Большие налоговые поступления: уплата налогов свыше 1,5 млн евро в год.

Валютные поступления: более 32 млн евро в год (кроме ссуд и кредитов).

Стратегическое значение для государства или важность для отдельной отрасли или общины.

Уровень зарплат: для коммунальных предприятий он не должен быть ниже среднего по региону за последний квартал 2021 года.

Резидент «Дія.City».

Читайте также В Украине обновили правила бронирования военнообязанных

Кто имеет право забронировать до 100% работников

Для некоторых предприятий можно забронировать до 100% своих работников. Это касается:

Предприятий топливно-энергетического комплекса (по решению Министерства энергетики).

Предприятий, выполняющих функции технического администратора Портала «Дія».

Предприятий оборонно-промышленного комплекса (по решению Министерства по стратегическим отраслям промышленности).

Предприятия, в состав которого входят штатные сборные команды олимпийских, неолимпийских видов спорта и спорта лиц с инвалидностью (по решению Министерства молодежи и спорта).

Специализированных учреждений ООН, иностранных дипломатических учреждений, представительств международных организаций (по решению Министерства иностранных дел).

Специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных или неправительственных организаций и учреждений, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина.

Также есть категории работников, которые могут бронироваться вне лимита компании, а именно:

Медицинские работники, для которых работа в учреждениях здравоохранения является основной.

Сотрудники аварийно-восстановительных бригад, обеспечивающих работу электронных коммуникационных сетей.

Сотрудники бригад, осуществляющих строительство устойчивых к обесточиваниям электронных коммуникационных сетей (по технологии xPON) или сетей мобильной связи.

Работники аварийно-восстановительных бригад, обеспечивающих работу газораспределительных систем.

Так предприятия будут работать для экономики и обороны без перерывов на бумажные заботы.

Читайте также Вакансии с бронированием от мобилизации: кого ищут работодатели

Благодаря автоматизированным проверкам в реестрах система сразу сообщит о результате рассмотрения заявки. Если бронирование утверждено, оно будет автоматически отображаться в приложении Резерв+.

Справка Finance.ua:

В Минэкономики довольны перебронированием. Компании могут бронировать сотрудников, если отвечают критериям, например зарплата от 20 тыс. грн. Никаких глобальных изменений правил бронирования работников не предусматривается.

Кабинет министров разрешил бронировать 100% медицинских работников государственных и коммунальных медучреждений и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Лидер по количеству предложений работы с бронированием в Украине — производственная отрасль. Вакансии с этой же опцией есть для строителей, водителей, фармацевтов, продавцов, кассиров. Однако для оформления отсрочки от мобилизации своим работникам предприятие должно удовлетворять требованиям критичности, в частности, относительно уровня зарплаты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.