Где в Украине получают самые высокие и самые низкие пенсии — Finance.ua

Где в Украине получают самые высокие и самые низкие пенсии
В Украине 36,2% пенсионеров, а это более 3,7 млн человек, получают выплаты менее 4 тысяч гривен.
Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По словам Гетманцева, «второй месяц подряд таковы рекордные выплаты в результате проведенной в прошлом месяце индексации».
Он напомнил, что Пенсионный фонд направлен:
5,9 млрд грн — на выплату жилищных субсидий и льгот;
свыше 3,0 млрд грн — на страховые выплаты (в том числе почти 1,8 млрд грн — на оплату больничных).
Всего с начала 2025 года направлено:
- на выплату пенсий — 258,7 млрд грн;
- на финансирование жилищных субсидий и льгот — 21,1 млрд. грн.;
- на страховые выплаты — 12 млрд грн (в том числе почти 7,4 млрд грн — на оплату больничных).
На 1 апреля средний размер пенсионной выплаты увеличился до 6341,11 грн (это на 9,5% больше по сравнению с 1 января (5789,05 грн) и на 10,5% - с аналогичной датой прошлого года (5743,28 грн)).
Самые высокие пенсии получали:
- в Киеве — 8 708,03 грн;
- Донецкой области — 7 813,93 грн;
- Луганской области — 7314,01 грн.
Самые маленькие пенсии у жителей таких областей:
- Тернопольской — 4 930,93 грн;
- Черновицкой — 5 100,02 грн;-
- Закарпатской — 5174,80 грн.
«К сожалению, 36,2% пенсионеров (более 3,7 млн человек) в Украине получают выплаты менее 4 тысяч гривен (из них 3,9%, или почти 400 тысяч человек — и вовсе менее 3 тысяч гривен).
Для каждого пятого украинца и украинки (более 2,1 млн человек) размер пенсий лежит в диапазоне от 4 до 5 тысяч гривен", — отметил он.
«В этом месяце мы приняли наконец (за основу) законопроект о ликвидации спецпенсий прокурорам, которые уже в 35 лет могли рассчитывать на десятки тысяч выплат. Однако Правительству нужно работать над тем, чтобы и обычные украинцы имели возможность получать достойные пенсии. Первый шаг для этого — увеличение минимальных пенсий и минимальных зарплат. За счет последнего бюджет и Пенсионный фонд получат дополнительные ресурсы для увеличения пенсионных выплат», — резюмировал Гетманцев.
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Справка Finance.ua:
- Как сообщал Пенсионный Фонд Украины, 25 апреля 2025 года утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для исчисления пенсии, за март 2025 года. Он составляет 19 430 гривен 52 копейки.
- Напомним, минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа (для пенсий, назначенных до 01.10.2011 — для мужчин — 25 лет, для женщин — 20 лет) устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, который определен законом.
- Как сообщает Пенсионный Фонд Украины, для учета заработной платы, которую работающий пенсионер получал после назначения или предварительного перерасчета пенсии, должны соблюдаться два условия.
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