Где в Украине получают самые высокие и самые низкие пенсии — Finance.ua

Где в Украине получают самые высокие и самые низкие пенсии Сегодня 10:05 — Казна и Политика

Где в Украине получают самые высокие и самые низкие пенсии

В Украине 36,2% пенсионеров, а это более 3,7 млн ​​человек, получают выплаты менее 4 тысяч гривен.

Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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По словам Гетманцева, «второй месяц подряд таковы рекордные выплаты в результате проведенной в прошлом месяце индексации».

Он напомнил, что Пенсионный фонд направлен:

5,9 млрд грн — на выплату жилищных субсидий и льгот;

свыше 3,0 млрд грн — на страховые выплаты (в том числе почти 1,8 млрд грн — на оплату больничных).

Всего с начала 2025 года направлено:

на выплату пенсий — 258,7 млрд грн;

на финансирование жилищных субсидий и льгот — 21,1 млрд. грн.;

на страховые выплаты — 12 млрд грн (в том числе почти 7,4 млрд грн — на оплату больничных).

На 1 апреля средний размер пенсионной выплаты увеличился до 6341,11 грн (это на 9,5% больше по сравнению с 1 января (5789,05 грн) и на 10,5% - с аналогичной датой прошлого года (5743,28 грн)).

Самые высокие пенсии получали:

в Киеве — 8 708,03 грн;

Донецкой области — 7 813,93 грн;

Луганской области — 7314,01 грн.

Самые маленькие пенсии у жителей таких областей:

Тернопольской — 4 930,93 грн;

Черновицкой — 5 100,02 грн;-

Закарпатской — 5174,80 грн.

«К сожалению, 36,2% пенсионеров (более 3,7 млн человек) в Украине получают выплаты менее 4 тысяч гривен (из них 3,9%, или почти 400 тысяч человек — и вовсе менее 3 тысяч гривен).

Для каждого пятого украинца и украинки (более 2,1 млн человек) размер пенсий лежит в диапазоне от 4 до 5 тысяч гривен", — отметил он.

«В этом месяце мы приняли наконец (за основу) законопроект о ликвидации спецпенсий прокурорам, которые уже в 35 лет могли рассчитывать на десятки тысяч выплат. Однако Правительству нужно работать над тем, чтобы и обычные украинцы имели возможность получать достойные пенсии. Первый шаг для этого — увеличение минимальных пенсий и минимальных зарплат. За счет последнего бюджет и Пенсионный фонд получат дополнительные ресурсы для увеличения пенсионных выплат», — резюмировал Гетманцев.

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Справка Finance.ua:

Как сообщал Пенсионный Фонд Украины, 25 апреля 2025 года утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для исчисления пенсии, за март 2025 года. Он составляет 19 430 гривен 52 копейки.

Напомним, минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа (для пенсий, назначенных до 01.10.2011 — для мужчин — 25 лет, для женщин — 20 лет) устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, который определен законом.

Как сообщает Пенсионный Фонд Украины, для учета заработной платы, которую работающий пенсионер получал после назначения или предварительного перерасчета пенсии, должны соблюдаться два условия.

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