На сколько выросла средняя зарплата для расчета пенсии в Украине (инфографика) — Finance.ua

На сколько выросла средняя зарплата для расчета пенсии в Украине (инфографика) Сегодня 13:00 — Казна и Политика

На сколько выросла средняя зарплата для расчета пенсии в Украине (инфографика)

Как сообщал Пенсионный Фонд Украины, 25 апреля 2025 года утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для расчета пенсии, за март 2025 года.

Он составляет 19430 гривен 52 копейки. Напомним, в январе 2025 года этот показатель составлял 18660 грн, 32 коп., а в феврале 18589 грн 38 коп.

Напомним, минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа (для пенсий, назначенных до 01.10.2011 — для мужчин — 25 лет, для женщин — 20 лет) устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом.

А при наличии страхового стажа меньшей продолжительности, чем: у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа, пенсия по возрасту устанавливается в размере, пропорциональном имеющемуся страховому стажу, исходя из прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.

Справка Finance.ua:

Правительство выполнило свои обязательства, проиндексировав в марте пенсионные выплаты, которые увеличились на 11,5% для более чем 10 миллионов украинцев. Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области объяснило алгоритм действий в случае прекращения начисления пенсионных выплат.

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