Як зросла середня зарплата для обчислення пенсії в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Як зросла середня зарплата для обчислення пенсії в Україні (інфографіка) Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

Як зросла середня зарплата для обчислення пенсії в Україні (інфографіка)

Як повідомляв Пенсійний Фодн України, 25 квітня 2025 року затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії, за березень 2025 року.

Він становить 19 430 гривень 52 копійки. Нагадаємо, у січні 2025 року цей показник становив 18660 грн, 32 коп., а в лютому 18589 грн 38 коп.

Нагадаємо, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу (для пенсій, призначених до 01.10.2011 — для чоловіків — 25 років, для жінок — 20 років) встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

А за наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж: у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу, пенсія за віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Довідка Finance.ua:

Уряд виконав свої зобов’язання, проіндексувавши в березні пенсійні виплати, які збільшилися на 11,5% для понад 10 мільйонів українців. Про це сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснило алгоритм дій у випадку припинення нарахування пенсійних виплат.

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