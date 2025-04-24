Каковы условия назначения минимальной и максимальной пенсии (разъяснение ПФ) — Finance.ua

Каковы условия назначения минимальной и максимальной пенсии (разъяснение ПФ) Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Каковы условия назначения минимальной и максимальной пенсии (разъяснение ПФ)

Пенсионный фонд Украины рассказал о минимальном и максимальном размере пенсии. Об этом говорится в материале ПФУ.

Читайте также Как получить задолженность по пенсии военного пенсионера без суда

Напомним, минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа (для пенсий, назначенных до 01.10.2011 — для мужчин — 25 лет, для женщин — 20 лет) устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом.

За каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 годам женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1 процент размера пенсии, исчисленной в соответствии со статьей 27 настоящего Закона, но не более 1 процента минимального размера пенсии по возрасту, предусмотренного абзацем первым этой части. Имеющийся у лица сверхурочный страховой стаж не может быть ограничен.

Читайте также Пересчет пенсии с 1 апреля: учитывается ли полученная зарплата работающему пенсионеру

Минимальный размер пенсии по возрасту при определенных выше условиях применяется исключительно для определения размеров пенсий, назначенных согласно Закону Украины при определенных выше условиях применяется исключительно для определения размеров пенсий, назначенных согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

При наличии страхового стажа меньшей продолжительности, чем: у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа, пенсия по возрасту устанавливается в размере, пропорционально имеющемуся страховому стажу, исходя из прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.

Минимальный размер пенсии лицам, на которых распространяется действие на которых распространяется действие Закона Украины «О повышении престижности шахтерского труда» , и работникам, занятым полный рабочий день под землей обслуживанием указанных лиц, которые отработали на подземных работах не менее 15 лет для мужчин и 7,5 лет для женщин по списку № 1 производств, работ, профессий независимо от места последней работы, в размере 80 процентов заработной платы (дохода) застрахованного лица, определенного в соответствии со статьей 40 Закона, из которой исчисляется пенсия, но не менее трех размеров прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.

Читайте также В каких странах самые высокие пенсии в мире

С 1 января 2018 года для лиц, достигших возраста 65 лет, минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа устанавливается в размере 40 процентов минимальной заработной платы, определенной законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год, но не менее прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, который определен законом.

Максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевого денежного пособия, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной) не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность.

Выберите наиболее выгодный депозит среди надежных банков Украины. Сравнение ставок и условий депозитов на Finance.ua

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.