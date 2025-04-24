Каковы условия назначения минимальной и максимальной пенсии (разъяснение ПФ) — Finance.ua

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Каковы условия назначения минимальной и максимальной пенсии (разъяснение ПФ)

Казна и Политика
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Каковы условия назначения минимальной и максимальной пенсии (разъяснение ПФ)
Каковы условия назначения минимальной и максимальной пенсии (разъяснение ПФ)
Пенсионный фонд Украины рассказал о минимальном и максимальном размере пенсии. Об этом говорится в материале ПФУ.
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Напомним, минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа (для пенсий, назначенных до 01.10.2011 — для мужчин — 25 лет, для женщин — 20 лет) устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом.
За каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 годам женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1 процент размера пенсии, исчисленной в соответствии со статьей 27 настоящего Закона, но не более 1 процента минимального размера пенсии по возрасту, предусмотренного абзацем первым этой части. Имеющийся у лица сверхурочный страховой стаж не может быть ограничен.
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Минимальный размер пенсии по возрасту при определенных выше условиях применяется исключительно для определения размеров пенсий, назначенных согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
При наличии страхового стажа меньшей продолжительности, чем: у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа, пенсия по возрасту устанавливается в размере, пропорционально имеющемуся страховому стажу, исходя из прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.
Минимальный размер пенсии лицам, на которых распространяется действие Закона Украины «О повышении престижности шахтерского труда», и работникам, занятым полный рабочий день под землей обслуживанием указанных лиц, которые отработали на подземных работах не менее 15 лет для мужчин и 7,5 лет для женщин по списку № 1 производств, работ, профессий независимо от места последней работы, в размере 80 процентов заработной платы (дохода) застрахованного лица, определенного в соответствии со статьей 40 Закона, из которой исчисляется пенсия, но не менее трех размеров прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.
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С 1 января 2018 года для лиц, достигших возраста 65 лет, минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа устанавливается в размере 40 процентов минимальной заработной платы, определенной законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год, но не менее прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, который определен законом.
Максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевого денежного пособия, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной) не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность.
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По материалам:
Українські Новини
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