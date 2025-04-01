В каких странах самые высокие пенсии в мире — Finance.ua

В каких странах самые высокие пенсии в мире Сегодня 21:03 — Мир

В каких странах самые высокие пенсии в мире

Размер пенсионных выплат значительно варьируется в разных странах, что обусловлено уровнем экономического развития и социальной политикой. В ряде государств пенсии во много раз превышают украинские.

Об этом сообщает издание Bloomberg

Согласно Глобальному пенсионному индексу Mercer CFA Institute, лидером среди пенсионных систем признаны Нидерланды. Следом за ними следуют Исландия, Дания и Израиль.

К примеру, в Нидерландах средняя пенсия составляет примерно 2770 долларов США, а в Исландии — почти 2550 долларов.

В Дании пенсионеры, прожившие в стране более 40 лет, могут получать выплаты, достигающие 80,2% их прежнего дохода.

Для сравнения, средняя пенсия в Украине в 2025 году составляет 5851 гривну (примерно 140 долларов).

Этот рейтинг был составлен после сравнения пенсионных систем 48 стран с использованием более 50 показателей. Украину в этом исследовании не анализировали.

Хотя ведущие пенсионные системы демонстрируют стабильность, мировая демографическая ситуация создает серьезные проблемы для пенсионных программ. Авторы исследования отмечали, что уменьшение рождаемости и увеличение продолжительности жизни вместе с высокими расходами на медицинское обслуживание и государственным долгом оказывают давление на бюджеты.

США заняли 29 место в рейтинге пенсионных систем, Великобритания — 11, Япония — 36, а Китай — 31. Самые плохие позиции в рейтинге заняли Индия, Аргентина и Филиппины, попавшие в тройку стран с наименее эффективными пенсионными системами.

Фокус По материалам:

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