Пересчет пенсии с 1 апреля: учитывается ли полученная зарплата работающему пенсионеру — Finance.ua

Пересчет пенсии с 1 апреля: учитывается ли полученная зарплата работающему пенсионеру Сегодня 19:00 — Личные финансы

Пересчет пенсии с 1 апреля: учитывается ли полученная зарплата работающему пенсионеру

Как сообщает Пенсионный Фонд Украины, для учета заработной платы, которую работающий пенсионер получал после назначения или предварительного перерасчета пенсии, должны соблюдаться два условия.

Об этом напоминает ПФУ.

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Условия

1. После назначения/предварительного перерасчета пенсии пенсионер получил не менее 24 месяцев страхового стажа.

2. Заработную плату учитывать целесообразно. То есть заработная плата, начисленная за все периоды страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года до 28 февраля 2025 года или любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 30 июня 2000 года (если человек предоставлял справку о заработной плате) и все периоды страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года до 28 февраля 2025 года, выше, чем учитываемая для увеличения пенсии до перерасчета.

Если после назначения пенсии пенсионер получил 24 месяца страхового стажа, но зарплата меньше, чем та, с которой был увеличен размер пенсии, то ее получить не целесообразно.

Так что учитывают только страховой стаж, приобретенный после назначения/ предварительного перерасчета пенсии, а заработок остается без изменений.

Отметим, что при начислении заработной платы показатель средней заработной платы (дохода), который был учтен при назначении/предварительном перерасчете пенсии человека, не меняется.

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Напомним, что люди, не имеющие трудового стажа, могут рассчитывать на форму государственного пособия, предназначенного для граждан, которые достигли пенсионного возраста, но не смогли накопить необходимый страховой стаж для получения обычной пенсии.

Это инструмент социальной поддержки, однако он предоставляется с рядом ограничений и условий.

Граждане, не имеющие минимального страхового стажа, могут рассчитывать на социальное пособие по возрасту с 65 лет. Однако важно понимать, что не все имеют право на эту выплату.

Справка Finance.ua:

«С 1 апреля автоматически проиндексируем выплаты почти для 630 тысяч работающих пенсионеров в соответствии с их обновленным страховым стажем», — сообщил Денис Шмыгаль.

С 2025 года в Украине вводятся более строгие требования к страховому стажу для получения пенсии по возрасту:

для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 32 лет стажа;

если стаж составляет от 22 до 31 года, пенсия назначается с 63 лет;

за стаж от 15 до 21 года граждане смогут выйти на пенсию только в 65 лет;

у кого меньше 15 лет стажа, смогут рассчитывать исключительно на государственное социальное пособие вместо пенсии.

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