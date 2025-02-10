Что делать, если пенсия перестала поступать на банковскую карту — объяснение ПФУ Сегодня 20:03 — Личные финансы

Что делать, если пенсия перестала поступать на банковскую карту — объяснение ПФУ, freepik

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области объяснило алгоритм действий в случае прекращения начисления пенсионных выплат.

Прежде всего необходимо выяснить в органах Пенсионного фонда Украины, проводилось ли начисление пенсии в выплатном периоде. Для этого нужно обратиться в любой сервисный центр лично или через портал электронных услуг , или позвонить по телефону на «горячую линию» Главного управления Пенсионного фонда.

В каких случаях может прекращаться выплата пенсии:

в случае назначения пенсии на основе документов, содержащих недостоверные сведения;

на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины;

в случае смерти пенсионера.

Если установлено, что начисление пенсии продолжается, необходимо обратиться в банк для выяснения оснований блокировки карты.

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Вместе с тем, если суммы пенсии и денежной помощи получаются по доверенности более одного года или не было снятия средств со счета более 1 года, уполномоченный банк информирует об этом Пенсионный фонд Украины и выплата прекращается.

Для возобновления получения пенсии получателю необходимо пройти процедуру идентификации личности через обращение в орган Пенсионного фонда Украины физически или с помощью назначенной заранее сессии видеоконференцсвязи.

Пенсии на карту должны поступать пенсионерам с 4 по 25 число ежемесячно. Изменить дату выдачи выплаты нельзя.

Напомним, украинцы, желающие перевести свою пенсию с почты на банк, должны обратиться лично в банк, чтобы там открыть счет для пенсионных выплат.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил , что с 1 марта 2025 года в Украине проведут индексацию пенсий.

По состоянию на конец 2024 года средняя пенсия в Украине составила 5789 грн или 132 евро. Это на 7,5% больше, чем в том же периоде 2023 года (5385,25 грн). В то же время инфляция за 2024 год, по данным НБУ, составила 12% — поэтому фактически свела на нет это повышение. Самые высокие выплаты традиционно у пенсионеров в Киеве — 8 017,65 грн. Это более чем на треть выше среднего показателя по стране. Наименьшие выплаты в Тернопольской области: 4484,69 грн. Это на 23% меньше среднего значения.

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