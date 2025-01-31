Кто из пенсионеров с 1 февраля может получить 944 грн — Finance.ua

Кто из пенсионеров с 1 февраля может получить 944 грн
Некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную прибавку к пенсии. Об этом говорится в норме, действующей в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий отдельным категориям лиц» и решением правительства, пишет nv.ua.
Кто может получить
Для получения такой ежемесячной надбавки к пенсии гражданам следует отвечать следующим критериям:
▪ достичь 80 лет и больше;
▪ самостоятельно проживать;
▪ нуждаться в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья;
▪ получать пенсию по возрасту.
Если гражданину выплачивают пенсию, например по инвалидности, он не будет иметь права на такой вид доплаты.
Необходимость постоянного постороннего ухода должна быть подтверждена заключениями врачей и документально подтверждена.
Размер доплаты — 40% от прожиточного минимума лицам, утратившим трудоспособность. В 2025 году такой прожиточный минимум составляет 2361 грн, а это значит, что размер соответствующей доплаты к пенсии — 944,4 грн.
Чтобы оформить доплату, кроме заявления, пенсионеры должны предоставить следующий пакет документов.
Документы
- заключение врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе;
- паспорт;
- идентификационный номер;
- выписка из Пенсионного фонда о том, что пенсионер не получает надбавки по уходу к пенсии.
Напомним, в Украине планируется ввести накопительную пенсионную систему, которая станет дополнительным источником выплат наряду с действующей солидарной моделью. Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал, что такие счета могут стать важным инструментом для финансовой стабильности страны, но есть одно но.
Новак говорит, что существующая солидарная система пенсий остается и будет выполнять роль «базовой пенсии», которую начисляет государство, а накопительная часть будет напрямую зависеть от того, какая у человека была зарплата.
Справка Finance.ua:
- По состоянию на 1 января 2025 года средняя пенсия в Украине составляет 5 789,05 гривен. Это на 403,8 гривны или на 7,5% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.
- Количество пенсионеров в Украине на 1 января 2025 составляет 10 343 630 человек.
- Какие выплаты получают украинские пенсионеры:
- до 3000 гривен — 25,9%, 2 684 075 человек, средняя пенсия — 2 759,86 гривен,
- от 3001 до 4000 гривен — 17,6%, 1 817 897 человек, средняя пенсия — 3 544,23 гривен,
- от 4001 до 5000 гривен — 18,8%, 1 943 939 человек, средняя пенсия — 4 414,06 гривен,
- от 5001 до 10 000 гривен — 25,5%, 2 636 007 человек, средняя пенсия — 6 844,95 гривен,
- свыше 10 000 гривен — 12,2%, 1 261 712 человек, средняя пенсия — 15 379,97 гривен.
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