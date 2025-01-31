Кто из пенсионеров с 1 февраля может получить 944 грн — Finance.ua

Кто из пенсионеров с 1 февраля может получить 944 грн Сегодня 20:13 — Казна и Политика

Кто из пенсионеров с 1 февраля может получить 944 грн

Некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную прибавку к пенсии. Об этом говорится в норме, действующей в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий отдельным категориям лиц» и решением правительства , пишет nv.ua.

Кто может получить

Для получения такой ежемесячной надбавки к пенсии гражданам следует отвечать следующим критериям:

▪ достичь 80 лет и больше;

▪ самостоятельно проживать;

▪ нуждаться в постоянном постороннем уходе по состоянию здоровья;

▪ получать пенсию по возрасту.

Если гражданину выплачивают пенсию, например по инвалидности, он не будет иметь права на такой вид доплаты.

Необходимость постоянного постороннего ухода должна быть подтверждена заключениями врачей и документально подтверждена.

Размер доплаты — 40% от прожиточного минимума лицам, утратившим трудоспособность. В 2025 году такой прожиточный минимум составляет 2361 грн, а это значит, что размер соответствующей доплаты к пенсии — 944,4 грн.

Чтобы оформить доплату, кроме заявления, пенсионеры должны предоставить следующий пакет документов.

Документы

заключение врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе;

паспорт;

идентификационный номер;

выписка из Пенсионного фонда о том, что пенсионер не получает надбавки по уходу к пенсии.

Напомним, в Украине планируется ввести накопительную пенсионную систему, которая станет дополнительным источником выплат наряду с действующей солидарной моделью. Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал , что такие счета могут стать важным инструментом для финансовой стабильности страны, но есть одно но.

Новак говорит, что существующая солидарная система пенсий остается и будет выполнять роль «базовой пенсии», которую начисляет государство, а накопительная часть будет напрямую зависеть от того, какая у человека была зарплата.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 января 2025 года средняя пенсия в Украине составляет 5 789,05 гривен. Это на 403,8 гривны или на 7,5% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

Количество пенсионеров в Украине на 1 января 2025 составляет 10 343 630 человек.

Какие выплаты получают украинские пенсионеры:

до 3000 гривен — 25,9%, 2 684 075 человек, средняя пенсия — 2 759,86 гривен,

от 3001 до 4000 гривен — 17,6%, 1 817 897 человек, средняя пенсия — 3 544,23 гривен,

от 4001 до 5000 гривен — 18,8%, 1 943 939 человек, средняя пенсия — 4 414,06 гривен,

от 5001 до 10 000 гривен — 25,5%, 2 636 007 человек, средняя пенсия — 6 844,95 гривен,

свыше 10 000 гривен — 12,2%, 1 261 712 человек, средняя пенсия — 15 379,97 гривен.

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