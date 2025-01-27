Пенсия без стажа: на что можно рассчитывать — Finance.ua

Пенсия без стажа: на что можно рассчитывать Сегодня 14:00 — Личные финансы

Пенсия без стажа: на что можно рассчитывать

Люди, не имеющие трудового стажа, могут рассчитывать на форму государственной помощи, предназначенную для граждан, которые достигли пенсионного возраста, но не смогли накопить необходимый страховой стаж для получения обычной пенсии.

Об этом говорится на портале Дія , пишет socportal.info

Это инструмент социальной поддержки, однако, он предоставляется с рядом ограничений и условий.

С кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.

С какого возраста

Граждане, не имеющие минимального страхового стажа, могут рассчитывать на возрастную социальную помощь с 65 лет. Однако важно понимать, что не все имеют право на эту выплату.

Социальную пенсию не получат, если:

Человек получает любую другую пенсию, работает или имеет другой стабильный доход.

За год до обращения кто-либо из членов семьи совершил большие расходы (например, покупку на сумму более 50 тысяч гривен).

Среднемесячный доход семьи превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.

Выявлены не указанные в декларации дополнительные доходы.

Лицо или его семья обладают дополнительной недвижимостью, превышающей 21 кв. м на человека, или имеют более одного транспортного средства.

Читайте также Пенсия по баллам: что изменится в расчете пенсий

Размер социальной пенсии и перерасчет

Сумма социальной пенсии определяется индивидуально как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных (2361 гривна) и средним доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев. Однако выплата не может быть больше 3 028 гривен.

Пересмотр размера социальной пенсии производится каждые шесть месяцев. Это позволяет учитывать изменения в имущественном состоянии или доходах семьи, что может повлиять на право получения пособия или его размер.

Стаж

С 2025 года в Украине вводятся более строгие требования к страховому стажу для получения пенсии по возрасту:

Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 32 лет стажа.

Если стаж составляет от 22 до 31 года, пенсия назначается с 63 лет.

При стаже от 15 до 21 года граждане смогут выйти на пенсию только в 65 лет.

Те, у кого меньше 15 лет стажа, могут рассчитывать исключительно на государственную социальную помощь вместо пенсии.

Читайте также Пенсия и льготы для людей с инвалидностью в 2025 году

Справка Finance.ua:

В Украине III группу инвалидности устанавливают гражданам, которые из-за разных заболеваний частично потеряли трудоспособность и возможность себя обеспечивать. Таким гражданам государство установило ряд льгот и выплат.

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что пенсия в 2025 году назначена украинцам, достигшим 60 лет, но в то же время имеющим стаж не менее 32 лет. Кроме того, пенсия может быть назначена украинцам, достигшим 63 и 65 лет, при наличии стажа в размере 22 лет и 15 лет соответственно.

Храните деньги на депозите. Каталог с самыми лучшими вариантами уже на Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.